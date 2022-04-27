В Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»

Весной текущего года на мультимедийных площадках «Россия — Моя история» по всей стране проходит федеральный марафон мультиформатной экспозиции. Выставка дает возможность познакомиться с историей военного блока, созданного в годы Холодной войны для противостояния СССР и его союзникам. С помощью новейших мультимедийных средств экспонирования, яркого графического оформления, презентационных возможностей исторических парков появляется возможность ознакомиться с материалами ключевых разделов об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века.

Обзорную экскурсию по выставке провёл директор Исторического парка «Россия – моя история», кандидат исторических наук Алексей Пронин. Он обратил внимание на появление этого блока в условиях «холодной войны» и заметил, что созданный для войны с нашей страной военно-политический блок НАТО, несмотря на распад СССР и военно-политического блока его союзников, продолжает свое существование и активно осуществляет продвижение к границам России.

Материал и фото предоставлены ГАУК НСО «Исторический парк «Россия — моя история»