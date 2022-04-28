Какие мероприятия пройдут в Новосибирске на майские праздники

Согласно официально утвержденному производственному календарю, в этом году новосибирцев ждут длительные майские выходные: по 4 дня. Первые выпадают на празднование 1 мая — Дня Весны и Труда с выходными днями с 30 апреля по 3 мая, вторые — на празднование Дня Победы, когда выходные дни продлятся с 7 по 10 мая включительно.

Так как коронавирусные ограничения запрещают проводить массовые мероприятия, демонстрации на 1 мая в Новосибирске не будет. Исключение власти сделают только для празднования Дня Победы. Но, начиная с этого дня, Новосибирская область вновь присоединится к международной акции «Сад памяти». Это возможность почтить память павших предков, посвятив им посаженные деревья, и сохранить сибирские леса.

Для участия надо зайти на сайт садпамяти2022.рф, выбрать свой регион и место посадки дерева. Сайт выдаст дату, время, телефон и почту куратора. На сайте можно зарегистрироваться и рассказать, кому посвящаете свое дерево. Инструменты выдадут на месте, участникам нужно только одеться по погоде.

Есть еще два способа поучаствовать. Первый — нарисовать сад и сделать пост с семейной историей в соцсетях, добавив хештеги #СадПамятиДома, #СадПамяти, #СадПамяти54. Второй — посадить дерево на своем участке, сфотографировать и выложить в соцсети с теми же хештегами, а место посадки нанести на карту сайта садпамяти2022.рф.

Ранее в мэрии города заявили, что в этом году празднование Дня Победы 9 мая пройдет в полномасштабном, допандемийном формате, чего не было с 2019 года. Власти рассчитывают на благоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, поэтому в столице Сибири состоится шествие «Бессмертного полка». На эти мероприятия и празднование Дня Победы мэрия выделила 11,5 миллионов рублей.

Мэр города Анатолий Локоть анонсировал список мероприятий в своём Telegram-канале. Начнётся событие уже 8 мая. В 22:00 будет акция «Свеча памяти» у Монумента Славы.

9 мая пройдут остальные мероприятия.

10:00: на площади Ленина состоится военный парад войск Сибирского гарнизона, организованный 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа и подразделениями мэрии города Новосибирска. За военным парадом проследует ретротехника, пронесут знамя Победы, полотнище «Новосибирск – город трудовой доблести», флаги республик, а также ассоциаций национально-культурных автономий и национальных организаций, проследует духовой оркестр и «Бессмертный полк»;

Формирование колонны «Бессмертного полка» начнется в 9.00 напротив здания по адресу: Октябрьская магистраль, 3. Акции будут содействовать муниципальные библиотеки, предприятия и организации города: они помогут горожанам в печати фотографий с изображением ветеранов и участников Великой Отечественной войны. На сайте polkrf.ru работает онлайн-конструктор штендера, с помощью которого можно самостоятельно создать макет и распечатать его на принтере. Во всех филиалах муниципальных библиотек есть принтеры с возможностью черно-белой печати формата А4. Печать фотографий для горожан – бесплатная.

10:45: Бессмертный полк начнёт шествие от улицы Максима Горького, 78. Приходить нужно заранее, так как колонна будет формироваться в 9:00. Пройдут участники по Красному проспекту до Дома офицеров;

12:00: праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!», интерактивная программа «Победный май» в Первомайском сквере;

12:30: у Монумента Славы будут возлагать цветы и венки к вечному огню;

15:00: в концертном комплексе В. Маяковского покажут фильм «Освобождение»;

19:00: На площади Ленина начнётся праздничная программа «Новосибирск — Город трудовой доблести»;

21:50: конец мероприятий и праздничный фейерверк, который будет хорошо виден на площади Ленина и Михайловской набережной.

Кроме этого, в День Победы состоится 75-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина.

Напомним, если в области будет расти заболеваемость COVID-19 и ОРВИ, то мероприятия могут видоизмениться.

Также в праздничные дни жители города могут посетить театры, выставки, сходить в кинотеатр, в том числе по «Пушкинской карте».

Майские праздники, как правило, ассоциируются с запахом свежей зелёной травы, шашлыком и сопровождаются сильным весенним ветром. В МЧС по Новосибирской области советуют горожанам соблюдать меры предосторожности и не разжигать в этот период костры на приусадебных участках.