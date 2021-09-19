Проголосовали более трети новосибирских избирателей

По данным избирательной комиссии, за два часа до окончания голосования в выборах приняли участие 34,4% избирателей (744,9 тысячи человек), в Новосибирске проголосовали 27,7% (336,8 тысячи): на округе №135 — 34,8% (188,7 тысячи), №136 — 33,5% (186,3 тысячи), №137 — 38,4% (199,6 тысячи), №138 — 31,3% (171,2 тысячи). Среди районов области, как и ранее, по активности избирателей лидируют Сузунский, Здвинский и Кочковский, в Новосибирске — Центральный, Советский и Железнодорожный. Такие промежуточные данные назвала в рамках брифинга председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Что касается сообщений о нарушениях избирательного законодательства, то, по словам председателя облизбиркома, они не подтвердились. В частности, не подтвердился факт преднамеренного наезда на члена избирательной комиссии, сторонника КПРФ в Заельцовском районе, о чем сообщалось ранее.

— Правоохранительные органы провели проверку, — сообщает Ольга Благо. — Данная информация не подтвердилась.

Стоит отметить, что текущая избирательная кампания оказалась «живее», нежели прошлогодняя, когда жители области избирали депутатов Заксобрания региона и горсовета областного центра. Год назад, по данным на 19 часов, в голосовании приняли участие 25,2% избирателей. Что касается районов лидеров и аутсайдеров, то по сравнению с прошлым годом произошли лишь небольшие расхождения. Наибольшая явка на выборах в сентябре 2020 года была зафиксирована в Сузунском (более 52%), Здвинском (49,1%) и Венгеровском (48,9%) районах Новосибирской области. Наименьшая — в Бердске (20%), Оби (20,5%) и Искитиме (23,5%). Из районов областного центра наиболее активными оказались Советский (23%), Центральный (20,2%), Железнодорожный (19,8%). Наименьшая явка отмечена в таких районах Новосибирска, как Кировский (17,3%), Октябрьский (17%) и Ленинский (15,9%). В среднем по городу явка, по данным облизбиркома, на 19 часов составила 18,4%.