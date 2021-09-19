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Проголосовали более трети новосибирских избирателей

  • 19/09/2021, 19:45
Автор:
новости Новосибирска
Районы-лидеры по явке — все те же, но по сравнению с прошлым годом виден спад активности избирателей.

По данным избирательной комиссии, за два часа до окончания голосования в выборах приняли участие 34,4% избирателей (744,9 тысячи человек), в Новосибирске проголосовали 27,7% (336,8 тысячи): на округе №135 — 34,8% (188,7 тысячи), №136 33,5% (186,3 тысячи), №137 38,4% (199,6 тысячи), №138 31,3% (171,2 тысячи). Среди районов области, как и ранее, по активности избирателей лидируют Сузунский, Здвинский и Кочковский, в Новосибирске Центральный, Советский и Железнодорожный. Такие промежуточные данные назвала в рамках брифинга председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Что касается сообщений о нарушениях избирательного законодательства, то, по словам председателя облизбиркома, они не подтвердились. В частности, не подтвердился факт преднамеренного наезда на члена избирательной комиссии, сторонника КПРФ в Заельцовском районе, о чем сообщалось ранее.

Правоохранительные органы провели проверку, сообщает Ольга Благо. Данная информация не подтвердилась.

Стоит отметить, что текущая избирательная кампания оказалась «живее», нежели прошлогодняя, когда жители области избирали депутатов Заксобрания региона и горсовета областного центра. Год назад, по данным на 19 часов, в голосовании приняли участие 25,2% избирателей. Что касается районов лидеров и аутсайдеров, то по сравнению с прошлым годом произошли лишь небольшие расхождения. Наибольшая явка на выборах в сентябре 2020 года была зафиксирована в Сузунском (более 52%), Здвинском (49,1%) и Венгеровском (48,9%) районах Новосибирской области. Наименьшая — в Бердске (20%), Оби (20,5%) и Искитиме (23,5%). Из районов областного центра наиболее активными оказались Советский (23%), Центральный (20,2%), Железнодорожный (19,8%). Наименьшая явка отмечена в таких районах Новосибирска, как Кировский (17,3%), Октябрьский (17%) и Ленинский (15,9%). В среднем по городу явка, по данным облизбиркома, на 19 часов составила 18,4%.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги :

явка
нарушения
выборы
активность


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