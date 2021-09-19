Голосование дважды — не повод для отмены результата?

Отмены результатов выборов на избирательном участке №1674 в Кировском районе не будет. Напомним, что члены комиссии зафиксировали факт выдачи одному из избирателей двух бюллетеней для голосования по одномандатному округу. Об этом на своей странице в соцсети сообщал депутат горсовета Александр Бурмистров, требовавший аннулировать итоги двухдневного голосования.

— Указать членам избирательной комиссии на внимательность при выдаче избирательных бюллетеней и на недопустимость повторения подобной ситуации, — говорится в решении участковой избирательной комиссии. — Решение об опечатывании стационарного ящика №2, куда, по его словам, избиратель бросил бюллетень, не принимать. Вернуться к рассмотрению обращения (жалобы) в части признания бюллетеней в стационарном ящике недействительными в период подведения итогов голосования на избирательном участке после окончания выборов голосования.

Как прокомментировала ситуацию председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо в ходе брифинга, как минимум, бюллетени «досрочников» аннулированию подлежать не могут, так как хранятся в отдельных запечатанных сейф-пакетах.

— Для нас в приоритете избиратели, а не политические партии и кандидаты, — говорит председатель избиркома.

Александр Бурмистров, со своей стороны, не согласен с разбором ситуации после окончания голосования.

— Логика непонятна, — пишет депутат в соцсети. — Зачем откладывать решение? Чтобы показать, что в урне бюллетеней не больше, чем записей в списке избирателей, и все? Но ведь количество легко выровнять, отправив избирателя, который подпись в списке поставит, но фактически не проголосует. Тогда зачем откладывать решение? Чтобы посмотреть, кто лидирует, и принимать решение, исходя из этого? В любом случае раз решение отложено, то риски усматриваются, а раз так, то урну логично опечатать и голосовать во вторую, чтобы не рисковать еще и голосами избирателей, которые пришли на участок во второй половине дня.

Кировский район Новосибирска входит в состав избирательного округа №138. Здесь в качестве кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрированы менеджер ООО «ДубльГис» Тимур Гостяев («Новые люди»), депутат Госдумы Виктор Игнатов («Единая Россия»), помощник депутата Госдумы, депутат Заксобрания Роман Казаков (ЛДПР), помощник депутата Заксобрания Эдуард Кожемякин («Пенсионеры за социальную справедливость»), тренер спортшколы «Обь» Татьяна Самкова («Партия Роста»), директор ООО «Радуга» Максим Тэппо («Гражданская платформа»), директор ООО Торговый дом «ПроРесурс» Андрей Филимошкин («Справедливая Россия – Патриоты — За правду»), зампредседателя комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев (КПРФ).

По информации областной избирательной комиссии, по данным на 15 часов в голосовании приняли участие 643,7 тысячи жителей области (29,8%), из них в Новосибирске — 278,1 тысячи (22,9%): округ №135 — 163 тысяч (30,2%), №136 — 160,7 (28,9%), №137 —173,4 (33,3%), 138 — 146,4 (26,8%). Наибольшая активность избирателей в Сузунском (66%), Здвинском (57,7%), Кочковском районах области (56%), по Новосибирску: в Центральном (30,9%), Советском (25,6%) и железнодорожном (26,8%) районах.