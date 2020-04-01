Программа по обеспечению льготников пожарными извещателями не выполнена

В региональном правительстве раскритиковали ряд районных администраций за невыполнение в полном объеме программы по обеспечению льготных категорий жителей частных домов датчиками противопожарной безопасности. Так, по результатам мониторинга, проведенного ГУ МЧС по Новосибирской области, из всех установленных датчиков работают чуть более половины. При этом, как сообщают в МЧС, из прошедших за неделю пожаров более половины пришлось на частный сектор.

— Ситуация за два месяца не изменилась в лучшую сторону, — говорит первый замначальника областного ГУ МЧС Евгений Лебедев. — Из 14 тысяч извещателей только 8 тысяч обеспечивают сигналы. Вопрос мониторинга приобретает еще большую актуальность, так как в виду карантинных мероприятий риск возникновения пожаров и гибели людей повышен.

По мнению силовиков, в данной ситуации необходим ряд мер со стороны региональной исполнительной власти.

— Прошу ваших поручений главам администраций районов и городских округов о принятии мер по обеспечению работоспособности пожарных извещателей, — обратился Лебедев к губернатору области Андрею Травникову.

Как следует из ответа главы региона со ссылкой на данные его заместителя Сергея Семки, правительству об этой ситуации известно.

— В некоторых районах не выполнены планы по установке извещателей в 2019 году, и пока нет информации, как коллеги собираются наверстывать упущенное, — говорит губернатор, обращаясь к главам отстающих районов. — Не на каждую семью были предусмотрены ресурсы для установки датчиков. Но мы планировали обеспечить датчиками 14 тысяч семей. Выполнили только на 70%, хотя средства в бюджете были предусмотрены в полном объеме. Попрошу до конца разобраться, почему не удалось выполнить планы, и, самое главное, уточнить сроки установки датчиков в 2020 году. Программу нужно выполнить в полном объеме.

В свою очередь, главы ряда районов озвучивают иные данные.

— В нашем районе установлены все датчики, которые предписывались: 175 в 2019 году и 35 в 2018-м, — сообщает глава Кыштовского района Николай Кузнецов. — Я бы хотел сообщить о проблемах, которые появились при установке этих датчиков. Во-первых, они были от разных производителей и с некачественной сотовой связью. Поэтому мы их несколько раз переставляли. Сегодня они работают. Вторая проблема: из субсидий в 744 тысяч рублей, которые нам выделяли, поступили всего 522 тысяч рублей. Ставили за счет собственных средств. За министерством долг в 222 тысяч рублей. Средств на содержание этих аппаратов в приоритетных расходах у нас нет.

О выполнении плана говорят и в Болотнинском районе.

— Все, что по плану было у нас принято, все 212 датчиков были установлены, подключены, проверены, — докладывает его глава Виктор Франк. — Вопрос встал в том, что многодетных у нас больше, чем датчиков, на которые были выделены средства. Сегодня мы разработали уже свою программу на три года по установке этих датчиков. Пока не знаем, где брать финансирование, потому что нужно еще около 1,5 млн. Работаем в этом направлении. Но те, которые по плану были, те работают. Даже бывают случаи, когда они срабатывают и предотвращается пожар.

Наличие ряда проблем признают и в других районах области.

— Мы в прошлом году обеспечили 216 домовладений извещателями, 147 — системами GSM, — приводит данные глава Купинского района Владимир Шубников. — Три муниципалитета не освоили целевые деньги. Из 129-ти посмотревших заявку организаций ни одна не выставилась. В этом году финансирование определено. Завершение работ запланировано на второе полугодие текущего года.

В Чистоозерном районе корень проблем видят в дефиците приборов у самих поставщиков.

— По торгам прошлого года мы обеспечили только половину пожарных извещателей, — говорит глава Чистоозерного района Александр Аппель. — У поставщика на тот момент просто не было нужного количества. Оставшиеся извещатели мы поставим в этом году. В марте на сессии определили источник финансирования. Думаю, с этой задачей мы справимся. По подключению к GPS сейчас работаем плотно. Надеюсь, что до середины апреля то, что у нас есть, мы завершим полностью и включимся в новый объем, который остался.

Согласно информации ГУ МЧС по области, за минувшую неделю потушены 60 пожаров, 33 из которых — в жилом секторе. Спасены два человека, травмировано пять, два человека погибли. В Барабинском районе в результате срабатывания пожарного извещателя трагических последствий удалось избежать. Четыре человека самостоятельно покинули горящее помещение. Также в многоквартирном доме Новосибирска при пожаре спаслись девять человек, из них пять — дети. Продолжается проведение профилактических мероприятий в жилом секторе.

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области