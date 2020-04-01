Во всех регионах округа введены ограничительные меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19

Под руководством Сергея Меняйло состоялось заседание координационного штаба при полномочном представителе президента Российской Федерации по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории субъектов Федерации округа, сообщили в Сибирском ИОЦ.

Отмечается, что на сегодняшний день во всех регионах Сибирского федерального округа введены ограничительные меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Гражданам рекомендовано покидать место проживания или пребывания только в крайних случаях: при обращении за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выноса бытового мусора на специализированную площадку, для выгула домашних животных на ограниченном расстоянии от места проживания.

По итогам заседания координационного штаба высшим должностным лицам субъектов Федерации округа поручено принять дополнительные меры по изоляции граждан, пребывающих авиарейсами в региональные аэропорты из иностранных государств. В частности, граждане должны быть размещены в специально созданных объектах обсервации для медицинского наблюдения в течение 14 дней. В регионах округа граждане будут прибывать в аэропорты городов Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Так, в Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина сегодня прибыли более 160 человек из-за рубежа, всего ожидается возвращение около 2,4 тысячи человек.

Основная задача координационного штаба при полпреде – выявление проблем и угроз, связанных с распространением инфекции, незамедлительная реализация мероприятий по их ликвидации, принятие решений, направленных на упреждение возможного ухудшения ситуации в округе, а также координация действий региональных органов власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. В состав штаба входят руководители силовых структур округа, руководители территориальных органов Роспотребнадзора и Росздравнадзора Федеральной антимонопольной службы и Государственной инспекции труда.

Фото Сибирского ОИЦ