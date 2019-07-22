За полгода сибирские таможенники перечислили в бюджет более 77,7 млрд рублей

По итогам 1 полугодия 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами Сибирского таможенного управления, составила 77 млрд 739 млн рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

Отмечается, что сумма таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, составила 2 млрд 576 млн рублей, при импорте – 72 млрд 490 млн рублей.

— Сибирское таможенное управление перечислило в доход федерального бюджета таможенных платежей на 30,8 млрд рублей (или в 1,7 раза) больше, чем в 1 полугодии 2018 года, — подчеркнули в СТУ. — Увеличение перечислений обусловлено ростом внешнеторгового оборота при импорте на 45,6%.

Более 73% поступлений таможенных платежей обеспечено пятью таможнями региона – Новосибирской (17,4%), Кемеровской (17,3%), Бурятской (13,9%), Читинской (12,7%) и Иркутской (11,8%).

Фото: Ростислав Нетисов