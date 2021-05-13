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Мэрия Новосибирска выберет подрядчика для энергоэффективного освещения города

  • 13/05/2021, 08:10
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска выберет подрядчика для энергоэффективного освещения города
Стартовая цена энергосервисного контракта — 901 млн рублей.

МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» объявил конкурс для заключения энергосервисного контракта. Речь идет о выполнении мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком при эксплуатации объектов уличного освещения Новосибирска. Стартовая цена контракта — 901 млн рублей. В документах прописаны 7 позиций, включающих в себя услуги в виде инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: по 25 млн  кВт/ч (5,09 рубля за единицу) — 128,7 млн рублей. Место оказания услуг — 564 объекта уличного освещения  Новосибирска. Срок выполнения энергосберегающих мероприятий — 350 дней с даты подписания контракта. Срок действия услуг энергосервиса — 7 лет с даты окончания выполнения энергосберегающих мероприятий. Гарантийный срок на результат энергосберегающих мероприятий — 36 месяцев со дня окончания энергосервисного контракта. Гарантийный срок на светодиодные светильники — 50 000 часов с даты начала их работы на объектах уличного освещения.

— Минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов — 50%, что составляет 88,5 млн кВт/ч или, исходя из тарифа на момент объявления открытого конкурса в электронной форме, 450 млн, — уточняется в тендерной документации.

Итоги конкурса заказчик планирует подвести в середине июня.

В Новосибирске модернизируют десятки тысяч светильников

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О планах по заключению энергосервисного контракта в форме открытого конкурса, в рамках которого компании-подрядчику предстоит заменить 23 тысячи светильников на городских улицах на светодиодные, представители мэрии сообщили в апреле на расширенном заседании постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству. Вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов пояснял, что отличительной особенностью такого контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения сберегающих технологий. Поэтому у города отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств на кредитование, инвестиции, необходимые для всего проекта.

В 2018 году в рамках пилотного проекта в Советском районе Новосибирска была установлена 21 композитная опора наружного освещения и 42 светильника. Компанией-разработчиком выступило ООО «Феникс-88». По информации мэрии, за последние несколько лет более 16 компаний высказывали желание участвовать в реализации подобных проектов.

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : энергосервисный контракт освещение инвестор


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