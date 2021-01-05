Программы льготного автокредитования и лизинга продлены до 2023 года

Программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлят до конца 2023 года. Такое постановление утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что льготы при получении займа будут по-прежнему доступны тем, кто планирует купить авто, произведённое в России.

Напомним, летом этого года действие этих программ было расширено. Теперь на скидку 10% могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребёнка (ранее – только многодетные), медработники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25% от цены новой машины.

Тогда же с 1 млн до 1,5 млн рублей была увеличена максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, и добавлена возможность оформления займа с господдержкой на электромобиль.

Михаил Мишустин также подписал постановление о продлении программ лизинга «Своё дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг». Они будут действовать до конца 2023 года.

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