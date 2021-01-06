В 2020 году новосибирцы чаще всего искали на AliExpress серьги, наушники и нижнее белье

В целом по России топ-5 поисковых запросов на AliExpress выглядит так: платье, серьги, смартфон, сумка, худи. К таким выводам пришли аналитики AliExpress.

На первом месте по популярности у жителей Новосибирска — запросы по слову «серьги». Чаще всего покупатели выбирали серьги-гвоздики, клипсы с кистями и каффы из гипоаллергенных материалов. Наиболее популярные материалы — жемчуг, акрил, металл, нержавеющая сталь и серебро 975 пробы.

На втором месте по популярности у новосибирцев оказался поисковый запрос «наушники». Наибольшим спросом в 2020 пользовались как модные беспроводные наушники-вкладыши, так и проводные гарнитуры, наушники с усиленным шумоподавлением, профессиональные студийные наушники.

На третьем месте по количеству запросов — слово «смартфон». Чаще всего пользователи выбирали устройства в ценовом диапазоне от 16 до 22 тыс. рублей. Среди наиболее популярных моделей — Xiaomi POCO X3 NFC, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro. Кроме того, отдельный популярный поисковый запрос из рейтинга — Xiaomi.

Еще в топ-5 популярных запросов попали товары из категории «нижнее белье» и «новый год». Наибольшей популярностью из первой категории пользовались бесшовные и корректирующие фигуру трусы. Самые популярные товары по запросу «новый год» в 2020 году – гирлянды, новогодние фигурки и эко-игрушки на ёлку.

Примечательно, что в топ-30 самых частотных запросов в Новосибирске вошли слова «Наруто» и «рыбалка». Аналитики объяснили популярность этих запросов ростом интереса к товарам для хобби в период самоизоляции. Так, пользователи часто покупали цветные контактные линзы, повязки и перчатки, которые носили герои культового аниме-сериала. А любители рыбалки искали плоскогубцы для рыбалки, водонепроницаемые перчатки и коробки для рыболовных снастей.

Фото: pixabay.com, автор- justynafaliszek