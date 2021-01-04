На предприятиях торговли региона проходят «новогодние» проверки

Пиццерия Hello Pizza (ООО «Русская метель»), расположенная в ТЦ «СанСити», уличена в нарушениях в период режима повышенной готовности в ходе совместной проверки, проведенной полицией, Роспотребнадзором и региональным минпромторгом 4 января. В отношении компании возбуждено одно дело об административных правонарушениях сообщила пресс-служба правительства области.

Всего ТЦ «СанСити» проверено 41 предприятие торговли и услуг, в их числе точки питания на фуд-корте, кинотеатр, фитнес клуб и магазины. Сегодня также проходят проверки МКР «Чистая Слобода», ЖК «Крымский», ряда магазинов из сетей «Горожанка» и SuperMag, рассчетно-кассовых центров УК АО «МКС», станции метро «Октябрьская», гостиниц AHOTELS design style, «Фортуна», «Антей», APARTVILLE, «Апартаменты на Крылова» и т.д.

Напомним, что губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания 21 декабря поручил усилить работу по соблюдению мер санитарной безопасности в торговых объектах.

По данным оперативного штаба за последние сутки в регионе зарегистрировано 146 заболевших коронавирусом. Умерло 9 человек: мужчины в возрасте 46 лет, 52 года, 56 лет, 80 лет и женщины в возрасте 61 год, 66 лет, 68 лет, 77 лет и 83 года.

С начала пандемии в регионе выявлено 28 487 случаев COVID-19. 24 711 человек выписаны с выздоровлением. Всего в регионе от коронавируса умерли 1000 человек.

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