European Medical Center получил 95% новосибирской компании «Топатомклиник»

Один из главных игроков на рынке медицинских услуг в России European Medical Center (ЕМС) стал собственником новосибирской «Топатомклиник». Подконтрольная EMC компания «Международный онкологический центр» зарегистрирована в августе 2019 года. В ноябре к ней перешли 61,7% «Топатомклиник». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с декабря ООО «МОЦ» принадлежит 95% «Топатомклиник». Еще 5% остается в собственности у ООО «Атомпроект», которое контролируется главой группы «Метаприбор» Владимиром Мартыненковым.

Проект строительства в Новосибирске Центра позитронно-эмиссионной томографии первоначально планировался к реализации в рамках медикобиологического парка «Зеленая долина» в непосредственной близости от ННИИПК им. Мешалкина. Под этот проект в апреле 2016 года была создана компания ООО «ТопАтомКлиник» с уставным капиталом 1 млн рублей. Основным акционером является «Атомпроект». Инвесторами — группа компаний «Метаприбор» и венгерская компания Polus kft, реализующая медицинские проекты в России. Всего в рамках реализации проекта планировалось создать четыре ПЭТ-центра, головной — в Новосибирске, филиалы — в Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.

ЕМС основан в 1989 году при участии французской компании Europ Assistance. Холдинг объединяет четыре многофункциональных медицинских центра, в состав которых входят клиники разного профиля. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% компании принадлежит гибралтарской Overseas Medical Centers Ltd.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk