Производители медизделий наращивают обороты

— Стерилизационный рынок мы начали осваивать в начале 2000 годов. Разработали новые виды ускорителей и до сих пор развиваемся в этом направлении. Наши ускорители, которые используются со стерилизационными целями, работают в поселке Кольцово, в Москве, Казахстане, а также за границей — в США, Южной Корее, Польше, Индии, — рассказал во время пресс-тура заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН, руководитель совместного Центра радиационных технологий ИЯФ СО РАН и НГУ Александр Брязгин.

Уровень стерилизации на установке центра составляет 10 в минус 6 степени, то есть на 1 млн обрабатываемых единиц продукции допустима 1 колониеобразующая единица (1 микроб).

— Сейчас наша загрузка составляет около 40 тонн в месяц. По сравнению с предыдущими месяцами, от ряда заказчиков вырос объем продукции, которая поставляется на обработку. Но часть партнеров ушла на карантин, поэтому общий объем загрузки увеличился на 10-20%, — констатировал Брязгин. — При необходимости мы можем нарастить объем обработки в три и более раза. Стоимость облучения составляет от 25 рублей за кг в зависимости от упаковки, необходимой дозы: чем ниже чистота производства, тем выше доза и медленнее будет идти облучение.

По его словам, партнеры центра производят медицинские изделия, которым нужна хирургическая чистота. Такая обработка актуальна и для средств защиты медперсонала, работающего с коронавирусной инфекцией. Например, для палат интенсивной терапии. География партнеров — все регионы Сибирского федерального округа.

Заместитель генерального директора ООО «Здравмедтех-Новосибирск» Оксана Мурзинова (партнер центра) сообщила, что объем производства на предприятии, по сравнению с докризисным, вырос в два раза. За прошлый год на стерилизацию были направлены около 300 тонн продукции.

— Мы производим медицинскую одежду и белье, а также защитные комплекты для врача-инфекциониста. Их покупают организации Сибири и Дальнего Востока. Сейчас работаем в три смены, задействовали все ресурсы. В ближайшее время планируем приобрести аппарат по производству масок, — рассказывает Мурзинова.

Коммерческий директор ООО «Индикон Н» Николай Семочкин также говорит о росте производства минимум в два раза. Компания производит одноразовую медицинскую одежду и белье, хирургические простыни и сложные комплекты для операционных. Сейчас «Индикон Н» ищет варианты дальнейшего увеличения объемов производства.

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева, в регионе сегодня работают 2 организации, которые занимаются стерилизацией медицинских изделий. В том числе ООО «СФМ Фарм» — якорный резидент Биотехнопарка.

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