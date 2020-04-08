В Новосибирске могут делать 1300 проб на коронавирус в сутки

— Сейчас мы проводим ПЦР-диагностику тех материалов, которые медицинские учреждения города привозят к нам на исследование. Отрабатываем оптимальный режим взаимодействия ФИЦ ФТМ и администраций лечебных учреждений, с одной стороны, и Роспотребнадзора — с другой, чтобы информация о результатах анализов на коронавирус оперативно предоставлялась всем службам, — сообщил в ходе пресс-тура заведующий лабораторией мониторинга инфекционных процессов ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ) Кирилл Шаршов.

— Уже в сегодняшнем режиме работы мы покрываем необходимую потребность в таких анализах, которая прописана для региона в постановлении главного санитарного врача РФ. После подключения лабораторий еще двух медцентров мы сможем увеличить количество проб в сутки на 300-500, — говорит Аксенова. — Пока все анализы проводятся по показаниям медучреждений и группам риска. Но, думаю, в ближайшее время будет решен вопрос о том, чтобы лаборатории принимали на анализ материалы от частных структур.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова пояснила, что после подключения ФИЦ ФТМ к исследованию материалов на коронавирус в сутки в организациях региона можно проводить анализ до 1300 проб. Подобные исследования сегодня также проводят Центр эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора, сеть ООО «Инвитро» , «Новосибирская областная клиническая больница», «Городская инфекционная клиническая больница №1». На этой неделе в список войдут НУЗ «Дорожная клиническая больница» и ООО «Центр новых медтехнологий».

На сегодняшний день на территории области проведено около 3176 исследований проб на коронавирус.

В перспективе в ФИЦ ФТМ надеются расшифровать геном вируса.

— Сейчас в России уже сделано несколько таких расшифровок. В дальнейшем, если у нас будет много образцов, мы сможем сделать репрезентативную выборку и подготовить заключение о темпах изменения и эволюции вируса, его маркерах и свойствах. Например, в маркерах которые могут быть устойчивы к каким-то препаратам, — поясняет Кирилл Шаршов.

Вся эта информация, по его словам, может использоваться для разработки биологической модели лечения от коронавируса, для тестирования препаратов, которые можно было бы использовать при таком лечении.

Министр науки и инновационного развития Новосибирской области Алексей Васильев добавил, что большая часть анализов в регионе проводится с помощью тест-систем, которые также разработаны местными компаниями. Например, ФИЦ ФТМ работает с АО «Вектор-Бест». Кроме того, в последнее время Роспотребнадзор выдал разрешения на использование тестов еще ряда компаний Академгородка, в том числе резидентов Технопарка.

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