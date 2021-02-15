Бамбуковое одеяло: как сделать правильный выбор

Да, бамбук действительно является травой с одревесневающим стеблем. И под одеялом из бамбука хорошо спиться, а хороший сон очень важен, не зря человек треть жизни проводит во сне.
Народна мудрость гласит: «хочешь научиться играть на арфе – играй на арфе». Перефразируя немного, можно применить это и к нашему случаю: хочешь ощутить комфорт бамбукового одеяла – купи и наслаждайся спокойным сном. Выбрать и заказать бамбуковое одеяло можно на сайте https://barboleta.ru/odeyala-bambuk. Причём в этом интернет-магазине можно выбрать одеяло для любого сезона, есть лёгкие варианты для лета, а есть для зимы, когда за окном трескучие морозы. Отличаются они плотностью, лёгкие варианты 150 грамм на квадратный метр, зимние – 300 грамм. Чехлы тоже можно выбрать из разных материалов, есть много натуральных, которые отлично подойдут всем, а есть более доступные синтетические, к примеру, из микрофибры или полиэстера.
Одеяло из бамбука, это не метафора, внутри действительно бамбуковое волокно, но не в виде твёрдых стеблей, а в виде мягкого как пух волокна. Производят это волокно несколькими способами, основой – это растворение бамбука до состояния целлюлозы, и потом формирования из него тонких нитей. Второй вариант предполагает ферментацию в природных энзимах, и когда волокно станет мягким, его промывают и расчёсывают, как шерстяную прядь. В любом случае, это по-настоящему натуральный, природный материал, который обладает полезными свойствами:
Моду на натуральные изделия вряд ли можно назвать в полном смысле модой, ведь это явления мимолётное, а тяга к природному в людях навсегда. Поэтому лучше не тянуть с этим, и приобщиться к дарам природы уже сегодня.
Фото с сайта Barboleta
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