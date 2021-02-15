Бамбуковое одеяло: как сделать правильный выбор

Да, бамбук действительно является травой с одревесневающим стеблем. И под одеялом из бамбука хорошо спиться, а хороший сон очень важен, не зря человек треть жизни проводит во сне.

Одеяло из бамбука: мода или польза?

Народна мудрость гласит: «хочешь научиться играть на арфе – играй на арфе». Перефразируя немного, можно применить это и к нашему случаю: хочешь ощутить комфорт бамбукового одеяла – купи и наслаждайся спокойным сном. Выбрать и заказать бамбуковое одеяло можно на сайте https://barboleta.ru/odeyala-bambuk. Причём в этом интернет-магазине можно выбрать одеяло для любого сезона, есть лёгкие варианты для лета, а есть для зимы, когда за окном трескучие морозы. Отличаются они плотностью, лёгкие варианты 150 грамм на квадратный метр, зимние – 300 грамм. Чехлы тоже можно выбрать из разных материалов, есть много натуральных, которые отлично подойдут всем, а есть более доступные синтетические, к примеру, из микрофибры или полиэстера.

Плюсы бамбукового одеяла

Одеяло из бамбука, это не метафора, внутри действительно бамбуковое волокно, но не в виде твёрдых стеблей, а в виде мягкого как пух волокна. Производят это волокно несколькими способами, основой – это растворение бамбука до состояния целлюлозы, и потом формирования из него тонких нитей. Второй вариант предполагает ферментацию в природных энзимах, и когда волокно станет мягким, его промывают и расчёсывают, как шерстяную прядь. В любом случае, это по-настоящему натуральный, природный материал, который обладает полезными свойствами:

Экологичность. Которая заключается в безопасности не только для потребителя, но и для окружающей среды в процессе производства.

Гипоаллергенность. Бамбуковые волокна не выделяют никаких аллергенных веществ, поэтому проблем такое одеяло не доставляет.

Гигиеничность. Волокно отлично впитывает влагу, однако запахи из одеяла очень быстро улетучиваются. При этом стирать такое одеяло можно обычным порошком, сохнет оно быстро.

Моду на натуральные изделия вряд ли можно назвать в полном смысле модой, ведь это явления мимолётное, а тяга к природному в людях навсегда. Поэтому лучше не тянуть с этим, и приобщиться к дарам природы уже сегодня.