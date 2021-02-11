Производственный проект «Развитие» стартует в Новосибирске

Организаторы: Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области (центр «Мой бизнес») и ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина» при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Цель проекта: Дать возможность производственным предприятиям малого бизнеса использовать производственное оборудование и специалистов на площадках крупного производства по договорам аренды.
15 февраля в 17.00 по адресу: ул. Сибревкома, 9 (центр «Мой бизнес») состоится открытие проекта с презентацией промышленного оборудования СибНИА.
Выступают:
- Гончаров Андрей Александрович, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
- Васильев Вадим Витальевич, заместитель министра – начальник управления промышленности и предпринимательства.
- Космынин Михаил Викторович, директор АНО «ЦСРП НСО».
- Салов Игорь Дмитриевич, председатель Попечительского совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».
- Чавкина Евгения Владимировна, руководитель комитета по промышленности, член Совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».
- Петров Виталий Алексеевич, директор «Центра коллективного пользования» СибНИА .
Потенциальными участниками проекта могут быть:
- предприниматели, которые планируют открыть свой бизнес, но в силу финансовых возможностей не могут себе позволить закупить дорогостоящее оборудование;
- предприниматели, которые хотят попробовать открыть новое направление в своем бизнесе, но с учетом финансовых затрат боятся рисков;
- существующие производства, которые сезонно не справляются с объемами и у которых нет финансовой возможности купить оборудование;
- производственные предприятия, которые планируют расширение производства, но у них нет площадей, оборудования и сотрудников.
По условиям договора возможна аренда следующего оборудования:
- станки токарно — винторезные, фрезерные;
- ножницы гильотинные;
- автоклавы и листогибочные машины;
- обрабатывающие центры с ЧПУ;
- полоттеры и печи промышленные;
- Станки заточечные и шлифовальные;
А также, стенд лабораторный много-канальный для апробации ПО, машины универсальные испытательные BiSSUTM, МТS, видеоскопы, климатические камеры и соляного тумана, термобарокамеры и др.
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
1
Комментировать