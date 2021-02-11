Эксперты против создания базы данных страхования под контролем ЦБ

Экспертное сообщество поддерживает приостановку рассмотрения Госдумой проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания автоматизированной информационной системы страхования», вследствие отрицательного заключения Государственного правового управления (ГПУ) президента Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». В текущей редакции документ подразумевал создание централизованной базы — автоматизированной информационной системы АИС Страхование, оператор которой должен был находиться под управлением ЦБ и получить контроль на информационными IT-базами страховщиков.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов считает, что законопроект в текущей редакции потенциально может навредить абсолютно всем участниками страхового рынка.

— Создание АИС страхования фактически под контролем Банка России противоречит его миссии как регулятора страхового рынка и может быть сопряжено с возникновением неких технических сложностей. Плюс, законопроект относит в руки оператора АИС огромные объемы информации, завладев которыми тем или иным образом некое третье лицо станет непобедимым монополистом супер-страховщиком. Это откинет российский страховой рынок на десятилетия назад, загубив годы тяжелейшей работы во имя развития отрасли. Российский Союз Автостраховщиков (РСА) выполняя охранную функцию, юридически не может стать этим супер-страховщиком или законно предоставить эту возможность кому-то ещё, — подчеркнул Петр Шкуматов.

Эксперт в сфере автострахования Игорь Моржаретто вовсе не видит смысла создавать АИС Страхование под контролем ЦБ, поскольку летом 2020 года РСА уже представил обновленную базу АИС ОСАГО 2.0 и успешно справляется с функцией оператора системы.

— На сегодняшний день уже есть работающая и удовлетворяющая всем требованиям АИС ОСАГО 2.0, которую разработали в РСА, потратив на создание достаточно большие суммы. Возможно, нужно просто сделать к ней дополнительные модули и использовать для всего страхового рынка? Определенно такое решение обошлось бы дешевле создания еще одной базы, — подметил Игорь Моржаретто, — Конечно, как любая новая и столь масштабная система, она может время от времени требовать доработок, но все это текущие рабочие моменты, которые достаточно легко решаются в процесс эксплуатации. Видимо, эксперты сумели показать правительству, что фактически дублировать работающую АИС ОСАГО 2.0 другой информационной системой странно, бессмысленно и дорого. Да и зачем фактически отдавать базу по управление ЦБ? РСА, как общественная организация, наделенная государством некими функциями, хорошо справляется с управлением системой.

Руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов уточнил, что передача страховых баз данных от одного держателя к другому может быть оправдана, если бы при этом возникала дополнительная полезность для страхователей или страховых компаний.

— В мировой практике были ситуации, когда регулятор создавал под своей эгидой подобные информационные ресурсы (примеры – Индия и Бангладеш). Но там это происходит по причине отсутствия аналогичных ресурсов у самого страхового сообщества. В России участники страхового рынка самоорганизовались и работают для развития системы. Они способны создать подобные ресурсы и управлять ими самостоятельно. Законопроект должен стать сигналом для страховщиков к ускорению развития страховых баз данных с включением в них максимально возможной информации от всех участников рынка, — отметил он.

Проект «ОСАГО – общественная экспертиза» напоминает, что 26 января при рассмотрении законопроекта № 1056530-7 представители комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявили, что создание единой базы под контролем Банка России может способствовать формированию дискреционных полномочий и коррупционной составляющей.