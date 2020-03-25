Производство и продажу масок, в том числе в регионах, контролирует Минпромторг РФ и ФАС

Министерство здравоохранения Новосибирской области не контролирует ни продажу, ни производство масок. Производство и продажа масок находятся в ведении Минпромторга РФ, прокомментировали в пресс-службе регионального минздрава в ответ на статью редакции Infopro54. Ответ опубликован в соцсети Facebook.

— Пока ситуация такова, что дефицит фиксируется во всех регионах. На сайте Минпромторга регулярно публикуется ситуация о том, как ведомство решает проблему. Пока же мы рекомендуем сшить маски самостоятельно, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 можно бесплатно из любого региона. Проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная служба РФ.

Минздрав РФ подчеркивает, что медицинская маска нужна в первую очередь уже заболевшим людям, чтобы не заражать других. Маска снижает риск заражения, но не обеспечивает абсолютной защиты.

— Здоровому человеку следует носить медицинскую маску только в том случае, если он контактирует с больным человеком, а также в местах массового скопления людей. В остальных случаях, для эффективной профилактики вирусных инфекций, нужно соблюдать простые правила: регулярно мыть руки, минимизировать физический контакт с другими людьми, уменьшить посещения людных мест, проводить регулярную влажную уборку помещений, — резюмировали в региональном минздраве.

Фото: pixabay.com, автор- iira116