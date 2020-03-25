РЭЦ запустил антикризисный штаб для экспортеров

АО «Российский экспортный центр» на фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции создал антикризисный штаб, который организован для оперативной поддержки экспортеров и решения проблем, возникающих из-за разрыва внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в целом ряде государств, а также для сбора и проработки поступающих обращений экспортеров, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Антикризисный штаб будет анализировать изменение экспортной географии и определять потенциальные рынки для российских экспортеров.

Отмечается, что в рамках штаба будет создана аналитическая платформа, позволяющая оперативно выявлять экспортные ниши, верифицировать возможности новых экспортных поставок в связи с изменением международной торговой конъюнктуры.

В пресс-службе рассказали, что система мониторинга ключевых проблем экспортеров уже сформирована в РЭЦ. На постоянной основе будут проводиться сеансы видеоконференцсвязи с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, центров поддержки экспорта, представителей бизнес-сообщества.

На сайте РЭЦ и в социальных сетях создан раздел по сбору вопросов и предложений от российских экспортеров: clck.ru/McxPR

— Каждая возникшая ситуация будет оперативно рассмотрена в индивидуальном порядке с предоставлением обратной связи, включающей набор возможных решений по выходу из сложившейся кризисной ситуации, — заверили в министерстве. — После обработки запросов экспортеров антикризисный штаб разработает перечень мер оперативного реагирования, а также регуляторного и финансового характера, которые будут предполагать изменение действующих нормативно-правовых актов. Это, в свою очередь, позволит расширить и упросить доступ экспортеров к мерам государственной поддержки и минимизировать негативный эффект для российских компаний от сложившейся в мире кризисной ситуации.

В пресс-службе подчеркнули, что РЭЦ, выступая агентом Правительства РФ по ряду субсидиарных программ, в тесном взаимодействии с бизнес-объединениями разработал пакет поправок в нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление поддержки в рамках реализации КППК и логистической субсидии в части перенастройки механизмов под первоочередные задачи по поддержке экспортеров в текущей экономической ситуации.

— Нам важно, чтобы каждый экспортер, который столкнулся с проблемами в своей коммерческой деятельности из-за закрытия зарубежных рынков, мог сообщить о них в РЭЦ. Мы готовы обеспечить поддержку как на системном уровне, так и в рабочем режиме. Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура в России и за рубежом. РЭЦ не намерен сокращать меры поддержки — напротив, будет только повышать эффективность финансовых и нефинансовых продуктов, субсидиарных мер поддержки, расширяя и адаптируя их линейку и доступность для бизнеса. Надо понимать, что все происходящее может кардинально изменить сложившиеся на рынке торговые связи и стать триггером для их диверсификации. А это может предоставить новые возможности для российских экспортеров, — заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Фото с сайта РЭЦ