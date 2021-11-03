Производство инновационной продукции в Новосибирской области выросло на 20%

В Новосибирской области резко выросло производство продукции инновационного характера. По данным Новосибирскстата, за первые девять месяцев отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг инновационного характера на сумму 12776,2 млн рублей, это на 20,5 % больше, чем за январь – сентябрь 2020 года.

— Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг крупных и средних организаций области составила 1,7 % (в январе – сентябре 2020 года – 1,6 %), — отметили также в Новосибирскстате.

Большая часть отгруженных инновационных товаров, работ и услуг произведена организациями обрабатывающих производств – 83,5% (в январе – сентябре 2020 года – 89,2%). Кроме того, инновационную продукцию (товары, работы, услуги) производили организации, осуществляющие деятельность в области информации и связи, а также занятые профессиональной, научной и технической деятельностью.

Инновационная продукция (товары, работы, услуги) – продукция, подвергавшаяся в течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям, она охватывает изделия новые (вновь внедренные, подвергавшиеся значительным технологическим изменениям) или подвергавшиеся усовершенствованию.