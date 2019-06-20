 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 47 млн. рублей бюджетных средств

При строительстве станции химводоочистки в Колыванском районе подрядчик заменил импортное оборудование на более дешевое.
  • 20/06/2019, 17:36
Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 47 млн. рублей бюджетных средств

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального и исполнительного директоров ООО «ПСК Развитие», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Отмечается, что уголовное дело возбуждено следственным органом по материалам прокурорской проверки законности исполнения контрактов на производство работ для муниципальных нужд рабочего поселка Колывань при реализации государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах».

По версии следствия, в 2014 году администрация муниципального образования заключила с организацией контракт на строительство станции химводоочистки на сумму более 100 млн. рублей.

— Вопреки законодательству о контрактной системе при исполнении муниципального контракта представители подрядчика заменили предусмотренное проектом импортное оборудование на более дешевое. В акты приема-передачи были включены сложные и дорогостоящие работы по установке несуществующего на станции оборудования, а в администрацию р.п. Колывань представлены документы о полном соответствии проекту выполненных работ. В результате этих действий злоумышленникам удалось похитить бюджетные денежные средства муниципального образования на общую сумму почти 47 млн. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура предъявила к подельникам солидарный иск о возмещении причиненного преступлением вреда. Суд с целью обеспечения возмещения ущерба наложил арест на имущество обвиняемых (жилые и нежилые помещения, земельные участки, дорогостоящие автомобили, несколько единиц огнестрельного оружия, банковские счета общества). В результате принятых мер в полном объеме обеспечено возмещение ущерба.

Уголовное дело рассмотрит по существу Колыванский районный суд Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- PellissierJP

Популярное с сайта

НГТУ НЭТИ подготовит специалистов по цифровой энергетике

НГТУ НЭТИ подготовит специалистов по цифровой энергетике

20/06/2019, 15:40
Факультет должен удовлетворить кадровых потребности перспективного рынка умной энергетики EnergyNet НТИ.
На следующей неделе в Новосибирске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике

На следующей неделе в Новосибирске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике

20/06/2019, 15:34
В нем примут участие около 300 спортсменов из 65 регионов страны.
Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

20/06/2019, 14:40
Его участниками признаны пять юрлиц.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

Договор на проведение «Технопрома-2019» не подписан

20/06/2019, 18:57

В России пересмотрят тариф на утилизацию ТКО

20/06/2019, 18:35

Эксперты отмечают резкий всплеск интереса компаний к защите данных

20/06/2019, 17:30

«Ависта Модуль Инжиниринг» выходит в ЕС и на Ближний Восток

20/06/2019, 16:34

Спрос на комнаты в Новосибирске вырос более чем на 42 %

20/06/2019, 16:27

НГТУ НЭТИ подготовит специалистов по цифровой энергетике

20/06/2019, 15:40

На следующей неделе в Новосибирске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике

20/06/2019, 15:34

Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

20/06/2019, 14:40

ТОСЭР в Линево обрастает сателлитами

20/06/2019, 14:20

132 научных проекта из Новосибирской области утверждены к финансированию на 2019 год

20/06/2019, 14:17

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска