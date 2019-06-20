Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 47 млн. рублей бюджетных средств

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального и исполнительного директоров ООО «ПСК Развитие», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Отмечается, что уголовное дело возбуждено следственным органом по материалам прокурорской проверки законности исполнения контрактов на производство работ для муниципальных нужд рабочего поселка Колывань при реализации государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах».

По версии следствия, в 2014 году администрация муниципального образования заключила с организацией контракт на строительство станции химводоочистки на сумму более 100 млн. рублей.

— Вопреки законодательству о контрактной системе при исполнении муниципального контракта представители подрядчика заменили предусмотренное проектом импортное оборудование на более дешевое. В акты приема-передачи были включены сложные и дорогостоящие работы по установке несуществующего на станции оборудования, а в администрацию р.п. Колывань представлены документы о полном соответствии проекту выполненных работ. В результате этих действий злоумышленникам удалось похитить бюджетные денежные средства муниципального образования на общую сумму почти 47 млн. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура предъявила к подельникам солидарный иск о возмещении причиненного преступлением вреда. Суд с целью обеспечения возмещения ущерба наложил арест на имущество обвиняемых (жилые и нежилые помещения, земельные участки, дорогостоящие автомобили, несколько единиц огнестрельного оружия, банковские счета общества). В результате принятых мер в полном объеме обеспечено возмещение ущерба.

Уголовное дело рассмотрит по существу Колыванский районный суд Новосибирской области.

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