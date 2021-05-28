Прокуратура Новосибирска добивается ремонта Октябрьского моста через суд

Прокуратура Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

— По результатам обследования моста, проведенного в 2018 году Сибирским государственным университетом путей сообщения, состояние объекта оценено как ограничено работоспособное. При этом капитальный ремонт моста не проводился. Его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения, говорится в сообщении.

В связи с этим надзорный орган направил иск в суд с требованием обязать мэрию города и подведомственного учреждения, осуществляющего эксплуатацию Октябрьского (Коммунального) моста, разработать проектно-сметную документацию на мост.

Кроме того, прокуратура в суде потребовала принять меры к проведению капитального ремонта сооружения, в т.ч. дорожного полотна, а также профинансировать указанные работы.

Рассмотрение судом иска прокуратуры взято на контроль.