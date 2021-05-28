В Новосибирской области появится еще одна бумажная фабрика

Компания АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (дочерняя компания ООО «Гофромастер»), запущенная в 2020 году и специализирующаяся на переработке макулатуры, в настоящее время подыскивает площадку под строительство второй бумажной фабрики. Новый проект с объемом инвестиций в 2 млрд рублей предполагается реализовать в течение 3 лет. Об этом в рамках пресс-тура сообщил генеральный директор комбината Игорь Диденко.

— 2 недели назад мы подписали соглашение с ФРП (Фонд развития промышленности. — Ред.) о предоставлении займа в 300 млн рублей по ставке 1%, — рассказывает Диденко. — Будем ставить транспортные системы в цеху и роботов на укладки ящиков и подачу заготовок на линии. Это повысит производительность труда и мощность каждой отдельной перерабатывающей линии.

По словам руководителя предприятия, одновременно продолжается модернизация уже действующего производства.

В дальнейшей перспективе на обоих предприятиях возможна реализация еще одного масштабного проекта — переработки, помимо макулатуры, упаковок тетрапак. В настоящее время в России действуют только 2 подобных производства.

— Здесь его размещение самое логичное — на действующей бумажной фабрике, потому что предполагается разделение тетрапака на бумагу, полиэтилен и фольгу и переработка бумаги, — говорит директор компании. — Конечно, переработка тетрапака будет устанавливаться на этой площадке, как только это будет возможно, потому что пока еще буксует раздельный сбор мусора. Под срокам это 1-2 года, когда процессы пойдут друг другу навстречу: и больше тетрапака появится, и нам станет понятно, что это востребовано.

— У нас работают Фонд развития промышленности, который дает льготные кредиты, иногда даже до 1%, и корпорация МСП, — говорит Диденко. — На большие проекты есть возможность привлекать деньги в ВЭБе. Чтобы реализовывать такие проекты со сроком окупаемости до 7, иногда 10 лет, но имеющие максимальную социальную и экономическую значимость, только институты развития могут давать такие длинные и, самое главное, дешевые деньги. Неважно, будем мы делать этот проект с компанией «Тетрапак» или сами, мы предполагаем: чтобы переработать весь тетрапак, который можно собрать в области, и, возможно, в сибирских регионах, потребуются примерно 5 млн долларов только чтобы разделять тетрапак на сырье, которое можно перерабатывать.

Этот проект компания планирует реализовывать как за счет собственных средств компании, так и заемных.

По информации компании, в настоящий момент мощности по переработке макулатуры на предприятии составляют 36 тысяч т в год, мощность гофрозафода — 18 млн кв. м в месяц. Ежегодное производство бумаги и картона — 30 тысяч т. Отгрузка готовой продукции — 12 млн кв м в месяц. На предприятии числятся более 350 сотрудников, еще 750 — в смежных отраслях (питание, логистика, сбор макулатуры).

Напомним, с 2022 года в России в силу вступает закон о расширенной ответственности производителей. Законопроект, разработанный председателем комитета Совета Федерации Андреем Кутеповым, предусматривает увеличение нормативов утилизации. В частности, для упаковки они устанавливаются в объеме 100%, а для товаров предусмотрено ежегодное увеличение не менее чем на 10%.