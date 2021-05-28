Рекламодателям

В Новосибирской области появится еще одна бумажная фабрика

  • 28/05/2021, 09:44
Автор: Евгения Серёгина
В Новосибирской области появится еще одна бумажная фабрика
В перспективе на ней, как и на уже имеющейся площадке, кроме макулатуры планируется запустить переработку тетрапака.

Компания АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (дочерняя компания ООО «Гофромастер»), запущенная в 2020 году и специализирующаяся на переработке макулатуры, в настоящее время подыскивает площадку под строительство второй бумажной фабрики. Новый проект с объемом инвестиций в 2 млрд рублей  предполагается реализовать в течение 3 лет. Об этом в рамках пресс-тура сообщил генеральный директор комбината Игорь Диденко.

Игорь Диденко: Воплощаем мечты, строим новые планы

Игорь Диденко: Воплощаем мечты, строим новые планы

По словам руководителя предприятия, одновременно продолжается модернизация уже действующего производства.

2 недели назад мы подписали соглашение с ФРП (Фонд развития промышленности. Ред.) о предоставлении займа в 300 млн рублей по ставке 1%, рассказывает Диденко. Будем ставить транспортные системы в цеху и роботов на укладки ящиков и подачу заготовок на линии. Это повысит производительность труда и мощность каждой отдельной перерабатывающей линии.

В дальнейшей перспективе на обоих предприятиях возможна реализация еще одного масштабного проекта переработки, помимо макулатуры, упаковок тетрапак. В настоящее время в России действуют только 2 подобных производства.

Здесь его размещение самое логичное — на действующей бумажной фабрике, потому что предполагается разделение тетрапака на бумагу, полиэтилен и фольгу и переработка бумаги, говорит директор компании. Конечно, переработка тетрапака будет устанавливаться на этой площадке, как только это будет возможно, потому что пока еще буксует раздельный сбор мусора. Под срокам это 1-2 года, когда процессы пойдут друг другу навстречу: и больше тетрапака появится, и нам станет понятно, что это востребовано.

Большинство производителей пока игнорирует закон о расширении ответственности

Этот проект компания планирует реализовывать как за счет собственных средств компании, так и заемных.

У нас работают Фонд развития промышленности, который дает льготные кредиты, иногда даже до 1%, и корпорация МСП, говорит Диденко. На большие проекты есть возможность привлекать деньги в ВЭБе. Чтобы реализовывать такие проекты со сроком окупаемости до 7, иногда 10 лет, но имеющие максимальную социальную и экономическую значимость, только институты развития могут давать такие длинные и, самое главное, дешевые деньги. Неважно, будем мы делать этот проект с компанией «Тетрапак» или сами, мы предполагаем: чтобы переработать весь тетрапак, который можно собрать в области, и, возможно, в сибирских регионах, потребуются примерно 5 млн долларов только чтобы разделять тетрапак на сырье, которое можно перерабатывать.

По информации компании, в настоящий момент мощности по переработке макулатуры на предприятии составляют 36 тысяч т в год, мощность гофрозафода 18 млн кв. м в месяц. Ежегодное производство бумаги и картона 30 тысяч т. Отгрузка готовой продукции 12 млн кв м в месяц. На предприятии числятся более 350 сотрудников, еще 750 в смежных отраслях (питание, логистика, сбор макулатуры).

Напомним, с 2022 года в России в силу вступает закон о расширенной ответственности производителей. Законопроект, разработанный председателем комитета Совета Федерации Андреем Кутеповым, предусматривает увеличение нормативов утилизации. В частности, для упаковки они устанавливаются в объеме 100%, а для товаров предусмотрено ежегодное увеличение не менее чем на 10%.

Фото автора

470

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : тетрапак производство переработка макулатура картон бумага


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 миллионов рублей за поставку масок

28/05/2021, 10:45

Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

27/05/2021, 15:46

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Актуальный разговор

Яна Фомина: После карантина наша выручка выросла и продолжает расти

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Две сибирские компании оказались в числе победителей премии «Автодилер года – 2021»

28/05/2021, 11:10

В отношении двух экспертов ТУАДа возбуждено уголовное дело

28/05/2021, 11:00

Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 миллионов рублей за поставку масок

28/05/2021, 10:45

Прокуратура Новосибирска добивается ремонта Октябрьского моста через суд

28/05/2021, 09:36
Новости компаний

Программы рефинансирования кредитов банка «Открытие» признаны лучшими на рынке

28/05/2021, 11:24

Россиянам начали возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря

28/05/2021, 11:20

Клиенты ВТБ смогут подключать и менять бонусные опции по кредитной карте

28/05/2021, 11:04

Банк Уралсиб предлагает новую инвестстратегию «Энергетика будущего» от СК Уралсиб Жизнь

28/05/2021, 10:40

«ПРОфессия железнодорожник» – номинация партнера проекта, Западно-Сибирской железной дороги, которой в этом году исполняется 125 лет

27/05/2021, 14:32

Экономика

Средний прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

Импортозамещение в IT-сфере

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Бизнес и государство: взаимодействие или противостояние

Финансы

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

Политика

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

Бассейн раздора в Краснообске

Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

Недвижимость

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

От мэрии требуют пустить резервный фонд на снос заброшенного ДК

Технологии

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Телекоммуникации

МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Импортозамещение в IT-сфере

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

Концессионеру предъявили контрафакт и завышение стоимости работ

Концессионеру предъявили «контрафакт» и завышение стоимости работ

Инвестиции в качество жизни

«Самокатный» вопрос из Новосибирска ушел на федеральный уровень

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

В Новосибирске пройдет ежегодная акция «Ночь квестов»

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска