Прокуратура Новосибирской области обвинила главу Линево в коррупции

Прокуратура Новосибирской области проинформировала губернатора Андрея Травникова о результатах проверки главы рабочего поселка Линево на соблюдение антикоррупционного законодательства.
— Глава муниципального образования систематически не исполнял требования антикоррупционного законодательства, предоставляя неполные и недостоверные сведения об имущественном положении, скрывая доходы, сведения о счетах и имуществе. — говорится в сообщении.
Кроме того, он представлял интересы коммерческой организации при рассмотрении экономического спора в арбитражном суде. Это запрещено законодательством.
В ведомстве сообщили, что губернатору законодательством предоставлено право инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий главы р.п. Линево.
С 2021 года администрацию рабочего поселка Линево возглавляет Дмитрий Грушевой.
Напомним, в этом году рабочий поселок Линево оказался в числе муниципалитетов, которые не получили паспорт готовности к отопительному сезону.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции.
Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова
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