Прокуратура Новосибирской области обвинила главу Линево в коррупции

Прокуратура Новосибирской области проинформировала губернатора Андрея Травникова о результатах проверки главы рабочего поселка Линево на соблюдение антикоррупционного законодательства.

— Глава муниципального образования систематически не исполнял требования антикоррупционного законодательства, предоставляя неполные и недостоверные сведения об имущественном положении, скрывая доходы, сведения о счетах и имуществе. — говорится в сообщении.

Кроме того, он представлял интересы коммерческой организации при рассмотрении экономического спора в арбитражном суде. Это запрещено законодательством.

В ведомстве сообщили, что губернатору законодательством предоставлено право инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий главы р.п. Линево.

С 2021 года администрацию рабочего поселка Линево возглавляет Дмитрий Грушевой.

Напомним, в этом году рабочий поселок Линево оказался в числе муниципалитетов, которые не получили паспорт готовности к отопительному сезону.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции.