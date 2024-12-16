В Новосибирске началась антивандальная обработка елей

В 45 общественных пространствах Новосибирска проводят антивандальную обработку новогодних деревьев.

Как сообщили в мэрии, она продлится до 23 декабря.

На деревья будет нанесён специальный раствор, который должен защитить хвойные растения от посягательств вандалов. Если кто-то всё же попытается срубить ель, то, вернувшись домой и оказавшись в тепле, он обнаружит, что от дерева исходит неприятный запах.

В ведомстве сообщили, что данное вещество не представляет опасности для людей и животных, а его следы полностью исчезают спустя два месяца.

Планируется обработать более двух тысяч деревьев, чтобы предотвратить несанкционированную вырубку в преддверии новогодних праздников.

Следует отметить, что в 2024 году в области было зафиксировано 125 случаев незаконной вырубки леса на площади 28,5 гектара. Общий объём незаконно заготовленной древесины составил около 2 000 кубометров, а сумма ущерба оценивается почти в 74 миллиона рублей. В результате проведённой работы было возбуждено 89 уголовных дел.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск на втором месте в стране по количеству открытых елочных базаров. По числу катков столица Сибири на восьмой позиции.