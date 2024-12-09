В Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции

За 11 месяцев 2024 года в Новосибирской области выявлено 403 преступления коррупционной направленности. Для сравнения, за весь 2023 год — 298.

— Это не говорит о том, что Новосибирск захлестнула волна коррупции. Коррупция — латентная преступность. Мы видим положительную динамику выявления преступности и положительно оцениваем работу правоохранительных органов, — заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Алексей Тивяков.

В структуре коррупционных преступлений 160 дел приходится на мошенничество с использованием служебного положения. Также выявлено 170 фактов получения взяток (в 2023 году 90), из них 110 должностными лицами в виде денег и иного имущества, 30 фактов присвоения и растраты.

— С каждым годом мы фиксируем рост количества совершенных преступлений в крупном и особо крупном размерах. Это положительный момент, так как правоохранительные органы уходят от документирования мелочевки. Приоритет отдается крупным и особо крупным взяткам, а также должностным лицам высшего ранга, — пояснил прокурор.

Он напомнил, что в поле зрения правоохранителей в 2024 году попали чиновники мэрии, сотрудники МВД, ГАИ, УБЭП, службы участковых уполномоченных. Так, в коррупционных преступлениях подозреваются 50 сотрудников правоохранительных органов, из них 20 в получении взяток. Например, участковый уполномоченный из Новосибирска подозревается в получении взяток на общую сумму около 500 тысяч рублей, глава одного из регистрационных отделений МРЭО ГАИ — 900 тысяч рублей.

Еще один тренд 2024 года — более чем в 3 раза выросло количество преступлений, которые выявляются при реализации национальных проектов: до 30 (в 2023 году 9).

— Использование бюджетных средств одна из наиболее коррупциогенных сфер. Их выделение открывает для нерадивых чиновников и граждан «окно возможностей» по хищению и неправомерному использованию финансов. Речь идет о мошенничестве с использованием служебного положения: завышении объема работ, предоставлении фиктивных документов о якобы выполненных работах и т.д., — пояснил прокурор.

По нацпроектам 24 нарушения выявлено в сфере здравоохранения, 3 — по дорожному строительству, по одному — по нацпроектам «Демография», «Образование» и МСП. Самый крупный ущерб был нанесен бюджету при строительстве яслей в Тогучине — 38 млн рублей.

Алексей Тивяков также сообщил, что в регионе у коррупционеров начали забирать имущество и денежные средства происхождение которых они не могут обосновать. Он подчеркнул, что в этом вопросе нет срока давности.

— Если у чиновника, сотрудника правоохранительных органов выявляется имущество, купленное 10,20 лет назад, которое они не могли приобрести на законные доходы, то прокуратура обращается с иском в суд и имущество обращается в доход государства. Главная цель этого решения показать бессмысленность любого коррупционного поведения, — заявил прокурор.

Он отметил, что в рамках этого решения Конституционного суда РФ в доход государство изъято 8 млн рублей со счета участкового уполномоченного, который не смог обосновать происхождение данных средств. «Пилюлю от жадности» получил сотрудник ГАИ. Наложен арест на его счета и счета его супруги на сумму 50 млн рублей. Кроме того, прокуратура обратилась в суд о взыскании имущества на 30 млн рублей, так как законность его происхождения также не была подтверждена.

Алексей Тивяков не исключает, что в перспективе количество коррупциогенных дел может увеличится, так как к выявлению таких фактов подключился искусственный интеллект. Сейчас проверка доходов и расходов чиновников проводится «в два клика» и позволяет оперативно выявлять конфликт интересов.

Совокупный ущерб, причинённый бюджету от преступления коррупционной направленности, в 2024 году уже составил 360 млн рублей. Добровольно погашено 12 млн, изъято арестованное имущество на 30 млн рублей. 340 млн предъявлено к погашению правоохранительными органами.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика подозревают в хищении средств, выделенных на строительство школы под Новосибирском.