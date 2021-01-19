Прокуратура Новосибирской области опротестовала размер штрафа предпринимателю

Прокуратура Новосибирской области провела проверку по жалобе представителя предпринимателя и выявила, что должностное лицо Западно – Сибирского МУГАДН назначило хозяйствующему субъекту административное наказание по ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства) в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
При рассмотрении дела об административном правонарушении сотрудник органа контроля не принял во внимание положения ст. ст. 4.1, 26.1, 29.10 КоАП РФ, согласно которым при назначении наказания должны учитываться все обстоятельства совершенного правонарушения, в том числе имущественное положение лица, наличие (отсутствие) смягчающих (отягчающих) вину обстоятельств, а также размер причинённого материального ущерба.
— Прокуратура установила, что хозяйствующий субъект допустил такое нарушение впервые, негативные последствия от его действий не наступили, — говорится в сообщении. — В связи с этим по протесту и.о. прокурора области заместитель начальника Западно-Сибирского МУГАДН изменил вынесенное в отношении хозяйствующего субъекта постановление по административному делу, снизив в 2 раза размер назначенного штрафа (до 125 тыс. рублей).
Фото с сайта прокуратуры Новосибирской области
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