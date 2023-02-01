Прокуратура обжаловала решение о выплате возмещения экс-губернатору Василию Юрченко

Прокуратура обжаловала решение суда о частичном удовлетворении заявления бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко о возмещении имущественного вреда, причинённого в результате уголовного преследования. В Новосибирске прокуратура не согласилась с решением суда о выплате бывшему губернатору региона Василию Юрченко 7 млн рублей за уголовное преследование и подала апелляцию.

20 января суд Железнодорожного района частично удовлетворил иск Юрченко. По решению Фемиды ему должны выплатить 7 млн на оплату адвокатов из-за уголовного преследования. Прокуратура Железнодорожного района внесла апелляцию, не согласившись с таким решением суда.

Представление прокуратуры будет рассматривать Новосибирский областной суд.

Напомним, что Василий Юрченко в марте 2014-го лишился поста губернатора Новосибирской области «в связи с утратой доверия», в мае в отношении него было возбуждено уголовное дело о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), затем о превышении полномочий.

Изначально, следствие заявляло о том, что имел место факт незаконной передачи земельного участка в Ордынском районе из категории земель обороны в категорию земель сельхозназначения. Однако в феврале 2017 года расследование было прекращено, а дело закрыто. Еще одно дело, возбужденное против Юрченко после его отставки, было также связано с превышением полномочий: по версии следствия, экс-губернатор подозревался в незаконной отмене аукциона по продаже земельного участка и объекта незавершенного строительства на улице Чаплыгина. И, наконец, третье дело, возбужденное по статье «Халатность», еще на начальном этапе защита экс-губернатора обжаловала.

В конце января 2020 года Василий Юрченко подал иск о возмещении морального вреда, полученного в ходе расследования нескольких возбужденных в отношении него уголовных дел. Весной 2020 года Октябрьский районный суд Новосибирска обязал Минфин РФ выплатить бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко 300 тыс. рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Изначально Юрченко заявлял сумму компенсации морального вреда в размере 3,3 млн рублей, а также возмещение расходов на услуги адвокатов в размере 4,2 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Василию Юрченко из бюджета возместят расходы, потраченные на адвокатов и реабилитацию.