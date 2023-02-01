Скандальный твит депутата Хельги Пироговой «не является противозаконным»

Лингвистическая экспертиза выдала заключение о тексте скандального поста о российских военных, размещённом в соцсети депутата горсовета Хельги Пироговой (либеральная коалиция «Новосибирск 2020») и послужившим поводом для возбуждения уголовного дела. «Высказываний, в которых выражены какие-либо ситуации или положения дел, имеющие отношения в действия Вооружённых Сил РФ и выражающих негативную оценку их деятельности не выявлено», говорится в документе, который выложили в телеграм-канале представители коалиции. По информации коалиции, следствие назначило повторную экспертизу.

— Для любого здравомыслящего человека результаты очевидны, дискредитации не нашли, — комментирует ситуацию Хельга Пирогова в соцсети. — А я припомню, что, помимо выдавливания меня из страны, приходили с обысками к моим родным, заявились домой и на дачу к родителям моего мужа.

Напомним, что после возбуждения вначале административного, а затем уголовного дела летом прошлого года Хельга Пирогова покинула Россию и, по информации прокуратуры Новосибирской области, в настоящее время находится в межгосударственном розыске. В январе 2023 года депутаты Госдумы приняли изменения в законодательство, добавив в качестве нового основания для досрочного прекращения полномочий своих муниципальных коллег длительное (полгода и более) отсутствие на заседании комиссий и сессий без уважительных причин. Пирогова, как объявляет на сессиях председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, «отсутствует без уважительных причин». Напомним, в конце декабря Пирогова родила дочь . Её коллега по депкорпусу и соратник по коалиции Сергей Бойко, покинувший с семьёй Россию осенью 2021 года, своё отсутствие в горсовете официально объясняет длительной заграничной командировкой.

Фото из сообщества коалиции в Телеграме