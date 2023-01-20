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Василию Юрченко из бюджета возместят расходы, потраченные на адвокатов и реабилитацию

  • 20/01/2023, 10:08
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Василию Юрченко из бюджета возместят расходы, потраченные на адвокатов и реабилитацию
Экс-губернатор Новосибирской области в суде добился возмещения имущественного ущерба в размере 7 млн рублей.

— Постановлением суда  в пользу Василия Юрченко с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого уголовным преследованием, взысканы расходы на оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса о реабилитации, с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги по Новосибирской области с февраля 2020 года по декабрь 2022 года в общей сумме 7 061 896 рублей 80 копеек, — говорится в сообщении Железнодорожного районного суда Новосибирска.

Постановление не вступило в законную силу.

Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 2010 по 2014 год, а до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора. В марте 2014-го он лишился поста «в связи с утратой доверия», в мае в отношении него было возбуждено уголовное дело о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), затем о превышении полномочий.

Изначально, следствие заявляло о том, что имел место факт незаконной передачи земельного участка в Ордынском районе из категории земель обороны в категорию земель сельхозназначения. Однако в феврале 2017 года расследование было прекращено, а дело закрыто. Еще одно дело, возбужденное против Юрченко после его отставки, было также связано с превышением полномочий: по версии следствия, экс-губернатор подозревался в незаконной отмене аукциона по продаже земельного участка и объекта незавершенного строительства на улице Чаплыгина. И, наконец, третье дело, возбужденное по статье «Халатность», еще на начальном этапе защита экс-губернатора обжаловала.

В октябре 2017 года суд признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска, приговорив его к трем годам лишения свободы условно.

В конце января 2020 года Василий Юрченко подал иск о возмещении морального вреда, полученного в ходе расследования нескольких возбужденных в отношении него уголовных дел. Весной 2020 года Октябрьский районный суд Новосибирска обязал Минфин РФ выплатить бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко 300 тыс. рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Изначально Юрченко заявлял сумму компенсации морального вреда в размере 3,3 млн рублей, а также возмещение расходов на услуги адвокатов в размере 4,2 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что бывший вице-губернатор Томской области взят под стражу.

Фото с личной страницы в соцсети

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы суд имущественный ущерб Василий Юрченко


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