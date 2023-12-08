Прокуратура оценит срыв сроков строительства станции Спортивная в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска даст уголовно-процессуальную оценку ситуации вокруг станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил прокурор города Роман Сивак.

— Мы держим руку на пульсе и уже даем уголовно-процессуальную оценку, мы дошли до этого. Уже, наверное, будем выявлять причину в рамках расследования уголовных дел, — сказал он.

Роман Сивак подчеркнул, что ведомство неоднократно проводило проверки. А результате которых возбуждено несколько административных дел.

— Это знаковый объект, и он находится под пристальным вниманием городской прокуратуры. Мы неоднократно проводили проверки. В отношении компании-подрядчика было возбуждено несколько административных дел за нарушение условий и сроков контрактов. Наложены штрафные санкции на сумму более 14 млн рублей. Кроме того, в отношении начальника департамента транспорта было также возбуждено административное дело за то, что он не контролировал исполнение контракта. Ему назначен штраф 20 тысяч рублей — констатировал прокурор города.

Напомним, что строительство станции метро «Спортивная» стартовало в 2019 году и было приурочено к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Ориентировочная стоимость — 3 млрд рублей. Сдать объект намеревались в середине минувшего года, однако, с тех пор открытие лишь продолжают откладывать на все более новые сроки. На сегодняшний день станция метро ни разу не приняла пассажиров, кроме мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Ранее гендиректор ОО «СпецТрансСтрой» (подрядчик) Сергей Арапов пояснял что среди причин задержки сдачи станции могут быть СВО, санкции и дело Мысика (в отношении главы муниципального предприятия «Метро МиР» возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. — Ред.). Стоит отметить, что Ростехнадзор, выявил на Спортивной 28 нарушений со сроком их устранения — 30 января 2024-го.

Ранее редакция сообщала, что проезд в метро будет стоить 35 рублей в Новосибирске.