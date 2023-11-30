Проезд в метро будет стоить 35 рублей в Новосибирске

Проезд в новосибирском метрополитене будет стоить 35 рублей. Тариф начнет действовать с 23 декабря 2023 года. Об этом сообщает Om1.ru с ссылкой на постановление правительства Новосибирской области.

Отметим, что ранее сумма предполагаемого нового тарифа была 38 рублей.

Напомним, что в Новосибирске планируют ввести дифференцированные тарифы в метро по примеру столичных городов. В Новосибирском метрополитене стоимость проезда в последний раз повышалась в декабре 2022 года. Тогда цена поднялась сразу на три рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что на замену электропоездов в метро Новосибирска нужны 26 млрд рублей.