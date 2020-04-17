Нарушителей самоизоляции отследят по покупкам в магазинах

Правительство региона проводит переговоры с банками о предоставлении информации о транзакциях, совершаемых в магазинах жителями области. В первую очередь, это касается граждан, находящихся не просто на самоизоляции, но и под медицинским наблюдением. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на пресс-конференции. По его словам, в настоящее время к контролю за нарушителями уже подключены цифровые сервисы ГИБДД и МФЦ.

— Кроме традиционных рейдов, в ход идут технические средства, используемые при нарушении правил дорожного движения, — говорит губернатор. — Машины тех, кто должен находиться дома, внесены в базу. Также используются системы МФЦ и Госуслуг. Данные человека, обратившегося в МФЦ, тоже будут предоставлены. Используем системы транспортных и социальных карт. Когда нарушитель воспользуется этим видом карт, сигнал пойдет.

Кроме того, по словам главы региона, в настоящее время загружается еще ряд разработок программистов по контролю за перемещением граждан. Одновременно в регионе введены дополнительные ограничения не только для лиц, находящихся под меднаблюдением. В частности, закрыты продовольственные рынки, кладбища и религиозные организации.

— Стараемся исключать формирования скоплений людей, где могла бы разнестись инфекция, которая уже находится внутри региона, — комментирует это решение Андрей Травников. — Мы понимаем, что в рыночной торговле обеспечить соблюдение всех мер безопасности намного сложнее, чем на промышленном предприятии.

Кроме того, по-прежнему остаются закрытыми развлекательные учреждения, заведения общепита, культурные и спортивные учреждения. При этом, как прозвучало на пресс-конференции, владельцы последних просят разрешить возобновить занятия в группах. Однако пока это не представляется возможным.

— Мы обсуждали это, — говорит губернатор. — В чем бы не убеждали нас владельцы спортивных клубов, в условиях одной раздевалки обеспечить социальную дистанцию невозможно. Многие виды спорта по умолчанию контактные. Сами понимаете, что играть в футбол на расстоянии 1,5 метров друг от друга нереально.

Как отмечают в правительстве, риск распространения заболевания вырастет и с началом дачного сезона. При этом дачников не ограничивают в праве поездки на свои «шесть соток», но призывают их, особенно граждан старшего возраста как основную группу риска, максимально воздержаться от поездок в общественном транспорте на дачу в начале выходных и обратно домой в конце. Одновременно региональные власти просят подключиться и автомобилистов, имеющих пожилых родственников-дачников, чтобы отвезти последних на участки без лишнего риска для здоровья.

С аналогичным обращением выступает и мэрия Новосибирска.

— Для вашей безопасности, для защиты здоровья ваших пожилых родственников я прошу в этот опасный период не пользоваться общественным транспортом для посещения дач, — говорит глава областного центра Анатолий Локоть.

Пока открытыми остаются территории общественных пространств — парки, скверы, набережная.

— Закрывать эти территории пока не планируем, — сообщают в областном правительстве. — Это достаточно сложно. Но продолжает действовать режим самоизоляции. Это обязанность, для нарушителей может последовать ответственность. Сегодня каждого не останавливают. Полиция, Росгвардия ориентируются на нарушителей режима меднаблюдения — заболевших, прибывших с других территорий и лиц, входящих в группу контакта.

По информации правительства Новосибирской области, в настоящее время с момента введения режима самоизоляции привлечены к ответственности 94 физических и юридических лиц. За нарушение медицинского карантина — 29 человек с максимальным штрафом по 15 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels