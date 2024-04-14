Прокуратура проверит «кровавые» пробирки у больницы под Новосибирском

Прокуратура проверит информацию, опубликованную в СМИ, о возможном нарушении ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» требований обращения с медицинскими отходами.
— Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства и даст оценку действиям должностных лиц учреждения здравоохранения, — сообщает пресс-служба ведомства.
Если будут обнаружены нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
Информация о выброшенных пробирках, наполненных кровью, появилась в паблике «Наш Город Искитим».
Автор поста выразил недовольство опасными отходами, которые, по его мнению, больница выбросила на улицу. В посте говорится, что 11 апреля вечером на территории больницы и улицы рядом были обнаружены выброшенные стеклянные изделия. Судя по фото из паблика, речь идет о пробирках, наполненных кровью.
Ранее редакция сообщала о том, что водителя тонированного BMW отправили в спецприемник в Новосибирске.
Источник фото: Наш Город Искитим в Вконтакте
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