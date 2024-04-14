Водителя тонированного BMW отправили в спецприемник в Новосибирске

Водителю тонированного BMW назначили 5 суток административного ареста в Новосибирске.
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, водитель автомобиля без номеров был задержан во время рейда 12 апреля.
Его доставили в полицию, где на него оформили административные протоколы, а автомобиль изъяли и отправили на штрафстоянку.
39-летний водитель был приговорен судом к административному аресту на 5 суток.
Как отметили в прокуратуре, работа по выявлению и пресечению фактов управления автомобилями с нарушением закона будет продолжена.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура и ГИБДД отобрали BMW X6 у водителя в ходе рейда в Новосибирске
Источник фото: Прокуратура по Новосибирской области в Телеграм
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru