Водителя тонированного BMW отправили в спецприемник в Новосибирске

Водителю тонированного BMW назначили 5 суток административного ареста в Новосибирске.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, водитель автомобиля без номеров был задержан во время рейда 12 апреля.

Его доставили в полицию, где на него оформили административные протоколы, а автомобиль изъяли и отправили на штрафстоянку.

39-летний водитель был приговорен судом к административному аресту на 5 суток.

Как отметили в прокуратуре, работа по выявлению и пресечению фактов управления автомобилями с нарушением закона будет продолжена.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура и ГИБДД отобрали BMW X6 у водителя в ходе рейда в Новосибирске