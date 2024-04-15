Суд арестовал имущество новосибирского министра ЖКХ Дениса Архипова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя и санкционировал арест на имущество министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Общая стоимость арестованного имущества и денежных средств составила свыше 14 млн рублей. Как пояснили в прокуратуре, решение принято для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Напомним, Денис Архипов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный комитет и прокуратура отмечают, что чиновник отозвал требование об уплате банком банковской гарантии после того, как ООО «Экология Новосибирск» не исполнило свои требования в качестве регоператора по утилизации ТКО.

В отношении Архипова возбуждено уголовное дело. В марте, по постановлению суда, он арестован на 2 месяца, то есть до 20 мая 2024 года.

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