Прокуратура проверит управляющую компанию после сообщений о травме на детской площадке

Прокуратура Ленинского района начала проверку УК «МКС-Новосибирск» по публикации в СМИ о получении травмы ребенком на детской площадке.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации по принятым мерам к содержанию детской площадки, ограждению (ликвидации) элементов, представляющих угрозу жизни и здоровья детей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

3 сентября шестилетний ребенок получил травму голени на территории детской площадки по адресу ул. Тульская д.270/3.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура подала иск на ТСЖ Новосибирска в защиту 12-летнего мальчика.