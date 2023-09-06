Прокуратура подала иск на ТСЖ Новосибирска в защиту 12-летнего мальчика

Исполняющий обязанности прокурора Заельцовского района Новосибирска подал иск в защиту прав 12- летнего мальчика, который получил травмы на придомовой территории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

— На земельном участке, за содержание которого ответственно ТСЖ «На Донского», произошло обрушение асфальтового покрытия. В образовавшуюся яму во время прогулки ребенок попал колесом самоката и получил травмы, — говорится в сообщении.

В связи с бездействием ТСЖ по ремонту покрытия двора внесено представление, а виновное лицо привлечено к ответственности. Кроме того, и.о. прокурора района, защищая права ребенка, обратился в суд с иском к ТСЖ о взыскании морального вреда.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о поджоге центра сбора помощи для СВО в Новосибирске начал рассматривать суд.