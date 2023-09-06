Рекламодателям

Прокуратура подала иск на ТСЖ Новосибирска в защиту 12-летнего мальчика

  • 06/09/2023, 09:51
Автор:
иск прокуратуры
Подросток получил травму во дворе, когда катался на самокате.

Исполняющий обязанности прокурора Заельцовского района Новосибирска подал иск в защиту прав 12- летнего мальчика, который получил травмы на придомовой территории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

— На земельном участке, за содержание которого ответственно ТСЖ «На Донского», произошло обрушение асфальтового покрытия. В образовавшуюся яму во время прогулки ребенок попал колесом самоката и получил травмы, — говорится в сообщении.

В связи с бездействием ТСЖ по ремонту покрытия двора внесено представление, а виновное лицо привлечено к ответственности. Кроме того, и.о. прокурора района, защищая права ребенка, обратился в суд с иском к ТСЖ о взыскании морального вреда.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о поджоге центра сбора помощи для СВО в Новосибирске начал рассматривать суд.

Фото: freepik.com — freepik

421

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : травма Самокат прокуратура Новосибирск иск


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51
Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети
29/08/23 13:59
Участники СВО смогут компенсировать расходы на газификацию
29/08/23 12:12

Диспетчерский центр системного оператора в Новосибирске сдадут в конце 2023 года

Однако, для полного запуска инвестору еще понадобится время для технического оснащения зданий.
Читать далее >>

Стал известен организатор VI Новосибирского агропродовольственного форума

Победителем аукциона стало ООО «Экспоивентс».
Читать далее >>

Суд отменил оправдательный приговор за убийство физику-ядерщику в Новосибирске

Его дело направлено на новое судебное разбирательство иным составом суда.
Читать далее >>

В Томске новым мэром назначен Дмитрий Махиня

Ранее Дмитрий Махиня был заместителем мэра Омска.
Читать далее >>

На Северо-Чемском откроют объездную дорогу

Она позволит разгрузить Комсомольскую, которая стоит в огромных пробках утром и вечером.
Читать далее >>

Ученого-аэродинамика Валерия Звегинцева оставили под домашним арестом

Он обвиняется в госизмене.
Читать далее >>

Новосибирцы стали чаще жаловаться на навязанные финансовые услуги

При этом доля жалоб на банки снижается.
Читать далее >>

Владимира Путина ждут в Новосибирске в конце 2023 года

Возможными точками интереса президента называют четвертый мост и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.
Читать далее >>

На Новосибирск обрушился град (видео)

В Кировском районе выпал град размером с куриное яйцо. В других районах города идет сильный ливень.
Читать далее >>

Искитим подключен к федеральному проекту «Чистый воздух»

Для начала в Искитиме проведут комплексную оценку ситуации.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Сергей Бондаренко: Культуру захоронений нужно увидеть и уметь показать ее обществу

Сергей Бондаренко: Искусство прощания нужно увидеть и уметь показать его обществу

Директор МУП «Похоронный дом «ИМИ», депутат горсовета Сергей Бондаренко — о беспринципности «черных агентов» и красоте похоронной профессии, которая борется за сотрудников.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В сентябре новосибирцы почувствуют осень: гидрометцентр опубликовал прогноз погоды
6/09/23 11:08
Город
На большой сцене театра «Глобус» состоится премьера спектакля «Три мушкетера»
6/09/23 11:01
Культура
Муниципальные аптеки Новосибирска запустили расчет по биометрии
6/09/23 10:45
Медицина Технологии
Новосибирец, просверливший череп, создал компанию в Кремниевой долине
6/09/23 10:23
Происшествия
Прокуратура подала иск на ТСЖ Новосибирска в защиту 12-летнего мальчика
6/09/23 9:51
Право&Порядок
По качеству городской среды Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников
6/09/23 9:45
Город
Новосибирский аэропорт Толмачево принят первый авиарейс из Мьянмы
6/09/23 9:42
Транспорт Туризм
Проектирование Южного транзита в Новосибирске начнется с развязки на Тёщином языке
6/09/23 9:29
Город
Диспетчерский центр системного оператора в Новосибирске сдадут в конце 2023 года
6/09/23 9:20
Бизнес Инвестиции
Новосибирская область на 23 месте по скорости строительства многоквартирных домов
5/09/23 19:24
Недвижимость
Смертельный приговор: новосибирские следователи раскрыли подробности дела о серийном убийце
5/09/23 18:40
Право&Порядок
В Новосибирской области ликвидировано 9 свалок на площади 6,2 га
5/09/23 18:31
Власть
Экс-начальника МВД по Чистоозерному району признали невиновным
5/09/23 18:04
Право&Порядок
Прокуратура добилась установки кнопок тревожной сигнализации в 14 школах Убинского района
5/09/23 17:55
Право&Порядок
В Калининском районе Новосибирска раскрыта кража радиатора из квартиры
5/09/23 17:04
Право&Порядок
Мост через Иню и 3 путепровода планируют отремонтировать до октября 2024 года
5/09/23 17:02
Город Транспорт
Стал известен организатор VI Новосибирского агропродовольственного форума
5/09/23 16:10
Агропром Бизнес
Экс-руководитель отдела миграции получила условно за взятку в Новосибирске
5/09/23 15:49
Право&Порядок
Новосибирские льготники должны определиться с формой получения набора соцуслуг
5/09/23 15:46
Общество
Суд отменил оправдательный приговор за убийство физику-ядерщику в Новосибирске
5/09/23 15:34
Право&Порядок
Популярное
Власти намерены охладить рынок, разогретый программами ипотек с господдержкой
6/09/23 9:30
Правила одалживания денег: на что обратить внимание?
5/09/23 15:30
Власти планируют установить штрафы за незаконные экскурсии
5/09/23 12:53
Стоимость печати в стране вырастет из‑за отсутствия краски и других расходников из ЕС
5/09/23 9:54
Россияне стали чаще приобретать БАДы, чтобы спастись от похмелья
4/09/23 14:03
Белые грибы, лисички и подосиновики могут вызвать отравление
4/09/23 9:23
Новости компаний
Пушкин, Чебурашка и медведь поздравили школьников с началом учебного года
5/09/23 10:51
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером праздника День знаний в Центральном парке
4/09/23 16:54
В августе выдачи ипотеки в России достигли рекордных 800 млрд рублей
4/09/23 14:09
«Ростелеком» организовал показ фильма в рамках фестиваля «Наше кино»
4/09/23 12:13
Банк «Левобережный» кредитует МСБ на всей территории страны
4/09/23 12:10
Клиенты ВТБ провели летом больше половины всех денежных переводов 2023 года
1/09/23 16:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска