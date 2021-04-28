Прокуратура утвердила обвинение по хищению муниципальных земель

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении муниципальных земель. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, обвиняемая, одновременно работая в администрации муниципального образования главным бухгалтером, скрыла от руководства сельсовета сведения о невнесении по договорам купли-продажи земельных участков денежных средств, подготовила для предъявления в регистрирующий орган фиктивные справки о якобы произведенной покупателями земли оплате.

— Впоследствии бывший муниципальный служащий приобрела право собственности на 11 принадлежащих сельсовету земельных участков общей стоимостью почти 2, 3 млн рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Для возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемой наложен арест.

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил также обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района. Следователи считают, что главбух не могла действовать в одиночку, ей инкриминируется мошенничество в составе группы лиц с использованием служебного положения.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска.