Найден источник неприятного запаха в Новосибирске

Совместно со специалистами регионального министерства природных ресурсов и экологии прокуратура Кировского района провела проверку по сведениям СМИ о неприятном запахе, возникшем на территории района.

— Установлено, что в процессе хозяйственной деятельности предприниматель оказывает негативное воздействие на окружающую среду (в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух), то есть эксплуатирует объект (промышленную площадку по ул. Петухова), оказывающий на окружающую среду негативное воздействие, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприниматель не провел инструментальные замеры и расчеты выбросов загрязняющих веществ и не поставил на учет объект негативного воздействия на окружающую среду.

Прокуратура Новосибирской области возбудила 3 административных дела: о нарушении правил охраны атмосферного воздуха, несоблюдении экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов и невыполнении обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Исполнение требований прокуратуры взято на контроль.