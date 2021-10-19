Прокуратура вступилась за «лесных» арендаторов

По результатам проверки законности исполнения лесного законодательства областная природоохранная прокуратура подготовила и направила в суд материалы в отношении Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Как сообщают в прокуратуре, проверка выявила факты нарушения законодательства при заключении договоров аренды на лесные участки.

— Заключая в 2021 году договоры аренды, министерство не проводило надлежащий расчет размера арендной платы за пользование участками, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. — При расчете арендной платы орган применял не предусмотренный законодательством коэффициент 1,4, что возлагало на арендаторов дополнительные финансовые обязательства. Кроме того, при рассмотрении заявлений министерство нарушало сроки их рассмотрения и принятия решений о предоставлении (отказе в предоставлении) лесных участков.

По информации ведомства, возбуждено административное дело в отношении должностных лиц министерства по статье 19.9 КоАП «Нарушение порядка предоставления лесных участков». Данная статья устанавливает административную ответственность за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов. Объектом правонарушения по ст. 19.9 КоАП РФ являются общественные отношения в области установленного порядка предоставления земельных или лесных участков. Объективную сторону состава административных правонарушений по ст. 19.9 КоАП РФ составляют действия, выражающиеся в нарушении должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан или юридических лиц о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных или лесных участков либо водных объектов.

Субъектом правонарушений по ст. 19.9 КоАП РФ являются должностные лица органов, уполномоченных рассматривать заявления о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных или лесных участков либо водных объектов. Субъективная сторона правонарушения по ст. 19.9 КоАП РФ характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины.