Депутатам «разрешили» поправлять бюджет

Попробуем, а там посмотрим

В мэрии Новосибирска предложили депутатам горсовета «компромиссный» вариант бюджетного процесса, а именно механизма внесения поправок, который октябрьская сессия рассмотрит в первом чтении. Напомним, по итогам прошлого года некоторые депутаты жаловались на то, что действующая нормативно-правовая база фактически исключает их из бюджетного процесса, а если те или иные предложения, поступившие перед вторым чтением, и находят отражение в бюджете, то уже «под соусом» исполнительной власти. Теперь, согласно новой процедуре, когда все профильные комиссии начинают рассматривать проект бюджета в первом чтении, депутаты могут вносить предложения не только по основным параметрам (доходам, расходам и дефициту), но и другие: корректировка резервного фонда, изменение параметров капитального строительства, корректировка лимитов ГРБС.

— Формируя это предложение, вы должны сказать, что если где-то уменьшаем или увеличиваем какой-то объем, где что должно уменьшиться и увеличиться соответственно, — сообщила, выступая с докладом по данному вопросу на постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике начальник управления горсовета по правовым вопросам Ольга Кондратенко. — Только при таких условиях предложение может стать завершенным. Если постоянные комиссии поддерживают эти предложения, они включаются в проект решения по рассмотрению проекта бюджета в первом чтении.

Однако на этом этапе «бюджетная демократия» для депутатов заканчивается: включенные в проект решения предложения депутатов отправляются на заключение мэру.

— После того как заключение будет получено и вы начнете рассмотрение проекта бюджета во втором чтении, мы предусмотрели выступление представителей мэрии по предложениям, которые вы направляли, — говорит Кондратенко, обращаясь к депутатам. — Представитель мэрии должен вам сообщить, какая часть предложений учтена, и, если что-то планируется не поддерживать, то он должен аргументированно назвать причины отклонения. Если с предложениями, озвученными депутатами, согласится мэрия, они будут включены в пакет поправок. Таким образом мы видим слаженную работу и исключаем ранее неоднократно высказанные замечания о том, что некоторые депутаты кулуарно решают какие-то вопросы.

Общий карман, письма из эмиграции и удовлетворение депутатов

Насколько эта схема приживется — покажет практика. Некоторые депутаты отмечают ее положительные стороны.

— Самая ценная идея в том, что предложения депутатов должны в первую очередь обсуждаться в рамках профильных комиссий, — говорит председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский.

У части депутатов к муниципалитету уже возникли немало вопросов. Если поправки предполагают, к примеру, добавить деньги на ремонт тротуаров, убрав соответствующую сумму с расходов на СМИ, как в этом случае состыковать две профильные комиссии? А если большинство «поправочников» в качестве «жертвы» выберут какую-то одну статью расходов?

— По практике предыдущего года, когда все хотели взять деньги именно из освещения деятельности Совета депутатов и мэрии, я так понимаю, что многие будут нацелены взять деньги именно оттуда, — говорит депутат Елена Воронина. — Все сейчас пойдут в карман средств массовой информации. Но все оттуда взять деньги не сможем. Вот и получится, что многие туда захотят войти, но потом начнется: «Почему удовлетворили одного депутата, а не удовлетворили другого?». Откуда тогда брать, как решение принимать?

Как выяснилось, именно поэтому решающее слово остается за руководством муниципалитета.

— Главный распорядитель бюджетных средств — мэр Новосибирска, — поясняет Ольга Кондратенко. — Исключительное право распределения денежных средств — тоже у мэрии. Безусловно, ваша исключительная компетенция — принятие бюджета с корректировками, высказываниями мнений. Но представлять, планировать, учитывать или не учитывать ваши предложения, обрабатывать их и выводить какое-то рациональное зерно будет мэрия, и это логично.

То, что всех удовлетворить не получится, стало понятно уже при обсуждении следующего вопроса, касающегося индексации зарплат муниципальных служащих. Как подсчитали депутаты от несистемной оппозиции, муниципальные служащие с более-менее достойной зарплатой эту добавку не ощутят, однако для тех, у кого ее уровень оставляет желать лучшего, даже несколько тысяч рублей станет существенным подспорьем. В связи с этим было предложено индексировать должностные оклады только второй категории и в большем объеме, чем озвученные 3,9%.

— Пока сотрудники влачат полунищенское существование, руководство поднимает себе зарплату темпами, опережающими инфляцию, — говорится в выступлении депутата Сергея Бойко, зачитанном помощником депутата Ольгой Нечаевой. — Проверка КСП администрации района выявила, что за последние 3 года темпы роста зарплат главы более чем в 6 раз опережали темпы роста зарплат рядовых сотрудников. Повышение зарплаты руководству, пока сотрудники получают ниже среднего уровня по региону, допускать нельзя. Предлагаю сотрудникам, у кого среднемесячная зарплата ниже средней по области, индексировать на 10%, у кого более 100 тысяч — оставить без изменений.

С этим согласились и другие депутаты, тем не менее не упустив случая попенять Бойко заочное участие в заседаниях комиссий.

— Я разделяю озабоченность Сергея Андреевича (Бойко. — Ред.) этим перекосом, — заявил вице-спикер горсовета Антон Тыртышный. — Но он и дальше будет с нами циркулярами общаться? На комиссиях или еще и на сессиях? Просто уже второй раз присутствую на комиссии — и опять «письма из эмиграции», что странно. Хотелось бы понять дальнейший формат общения.

Как поясняют в мэрии, предложение депутатов реализовать невозможно в связи с большим количеством «малообеспеченных» — главных специалистов и консультантов, составляющих большую часть в численности муниципальных служащих.

Еще один блок изменений связан с корректировкой ряда статей Бюджетного Кодекса РФ.

Сессия горсовета Новосибирска, на которой предстоит рассмотреть данные изменения, должна состояться 27 октября.