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Депутатам «разрешили» поправлять бюджет

  • 19/10/2021, 18:07
Автор:
Новости Новосибирска
Но решающее слово — за мэрией.

Попробуем, а там посмотрим

В мэрии Новосибирска предложили депутатам горсовета «компромиссный» вариант бюджетного процесса, а именно механизма внесения поправок, который октябрьская сессия рассмотрит в первом чтении. Напомним, по итогам прошлого года некоторые депутаты жаловались на то, что действующая нормативно-правовая база фактически исключает их из бюджетного процесса, а если те или иные предложения, поступившие перед вторым чтением, и находят отражение в бюджете, то уже «под соусом» исполнительной власти. Теперь, согласно новой процедуре, когда все профильные комиссии начинают рассматривать проект бюджета в первом чтении, депутаты могут вносить предложения не только по основным параметрам (доходам, расходам и дефициту), но и другие: корректировка резервного фонда, изменение параметров капитального строительства, корректировка лимитов ГРБС.

Формируя это предложение, вы должны сказать, что если где-то уменьшаем или увеличиваем какой-то объем, где что должно уменьшиться и увеличиться соответственно, сообщила, выступая с докладом по данному вопросу на постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике начальник управления горсовета по правовым вопросам Ольга Кондратенко. Только при таких условиях предложение может стать завершенным. Если постоянные комиссии поддерживают эти предложения, они включаются в проект решения по рассмотрению проекта бюджета в первом чтении.

Однако на этом этапе «бюджетная демократия» для депутатов заканчивается: включенные в проект решения предложения депутатов отправляются на заключение мэру.

После того как заключение будет получено и вы начнете рассмотрение проекта бюджета во втором чтении, мы предусмотрели выступление представителей мэрии по предложениям, которые вы направляли, говорит Кондратенко, обращаясь к депутатам. Представитель мэрии должен вам сообщить, какая часть предложений учтена, и, если что-то планируется не поддерживать, то он должен аргументированно назвать причины отклонения. Если с предложениями, озвученными депутатами, согласится мэрия, они будут включены в пакет поправок. Таким образом мы видим слаженную работу и исключаем ранее неоднократно высказанные замечания о том, что некоторые депутаты кулуарно решают какие-то вопросы.

Общий карман, письма из эмиграции и удовлетворение депутатов

Насколько эта схема приживется — покажет практика. Некоторые депутаты отмечают ее положительные стороны.

— Самая ценная идея в том, что предложения депутатов должны в первую очередь обсуждаться в рамках профильных комиссий, — говорит председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский.

У части депутатов к муниципалитету уже возникли немало вопросов. Если поправки предполагают, к примеру, добавить деньги на ремонт тротуаров, убрав соответствующую сумму с расходов на СМИ, как в этом случае состыковать две профильные комиссии? А если большинство «поправочников» в качестве «жертвы» выберут какую-то одну статью расходов?

По практике предыдущего года, когда все хотели взять деньги именно из освещения деятельности Совета депутатов и мэрии, я так понимаю, что многие будут нацелены взять деньги именно оттуда, говорит депутат Елена Воронина. Все сейчас пойдут в карман средств массовой информации. Но все оттуда взять деньги не сможем. Вот и получится, что многие туда захотят войти, но потом начнется: «Почему удовлетворили одного депутата, а не удовлетворили другого?». Откуда тогда брать, как решение принимать?

Как выяснилось, именно поэтому решающее слово остается за руководством муниципалитета.

Главный распорядитель бюджетных средств мэр Новосибирска, поясняет Ольга Кондратенко. Исключительное право распределения денежных средств тоже у мэрии. Безусловно, ваша исключительная компетенция принятие бюджета с корректировками, высказываниями мнений. Но представлять, планировать, учитывать или не учитывать ваши предложения, обрабатывать их и выводить какое-то рациональное зерно будет мэрия, и это логично.

То, что всех удовлетворить не получится, стало понятно уже при обсуждении следующего вопроса, касающегося индексации зарплат муниципальных служащих. Как подсчитали депутаты от несистемной оппозиции, муниципальные служащие с более-менее достойной зарплатой эту добавку не ощутят, однако для тех, у кого ее уровень оставляет желать лучшего, даже несколько тысяч рублей станет существенным подспорьем. В связи с этим было предложено индексировать должностные оклады только второй категории и в большем объеме, чем озвученные 3,9%.

Пока сотрудники влачат полунищенское существование, руководство поднимает себе зарплату темпами, опережающими инфляцию, говорится в выступлении депутата Сергея Бойко, зачитанном помощником депутата Ольгой Нечаевой. Проверка КСП администрации района выявила, что за последние 3 года темпы роста зарплат главы более чем в 6 раз опережали темпы роста зарплат рядовых сотрудников. Повышение зарплаты руководству, пока сотрудники получают ниже среднего уровня по региону, допускать нельзя. Предлагаю сотрудникам, у кого среднемесячная зарплата ниже средней по области, индексировать на 10%, у кого более 100 тысяч оставить без изменений.

С этим согласились и другие депутаты, тем не менее не упустив случая попенять Бойко заочное участие в заседаниях комиссий.

Я разделяю озабоченность Сергея Андреевича (Бойко. — Ред.) этим перекосом, заявил вице-спикер горсовета Антон Тыртышный. Но он и дальше будет с нами циркулярами общаться? На комиссиях или еще и на сессиях? Просто уже второй раз присутствую на комиссии — и опять «письма из эмиграции», что странно. Хотелось бы понять дальнейший формат общения.

Как поясняют в мэрии, предложение депутатов реализовать невозможно в связи с большим количеством «малообеспеченных» — главных специалистов и консультантов, составляющих большую часть в численности муниципальных служащих.

Еще один блок изменений связан с корректировкой ряда статей Бюджетного Кодекса РФ.

Сессия горсовета Новосибирска, на которой предстоит рассмотреть данные изменения, должна состояться 27 октября.

Фото: pixabay.com автор: schuetz-mediendesign

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : индексация изменения Горсовет бюджет


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