Борьбу с телефонными и интернет – мошенниками переведут в автоматический режим

До конца 2022 года Минцифры РФ рассчитывает сократить число звонков мошенников на 50% и блокировать до 80% фишинговых ресурсов в течение суток.

— В этом году основной упор был сделан на борьбу с фейками. В 2022 году мы должны научиться очень быстро блокировать фишинговые сайты: сутки — это максимальный срок, в идеале работа должна занимать шесть-восемь часов, — заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Министерство уточняет, для достижения этих показателей планируется автоматизировать сбор, анализ и передачу информации о злоумышленниках в уполномоченные органы.

Отметим, что сбор информации возможно будет осуществляться с привлечением ведущих российских компаний специализирующиеся в области кибербезопасности. Как рассказал, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, было решено, что антиспам-системы операторов будут обмениваться данными о номерах, которые используют мошенники. Иными словами, раньше на блокировку такого номера уходили недели, а сейчас — часы.

Помимо операторов, которые борются с телефонными злоумышленниками, производители телефонов стали выпускать обновления с блокировками звонков от неизвестных абонентов. Многие компании уже создали свои решения по обнаружению спама и мошеннических звонков, например, Apple, с обновлением ios 13 разработчики решили эту проблему, добавив функцию блокировки входящих вызовов с номеров, не добавленных в адресную книгу. Так же подключить блокировку спам – звонков можно у телефонных операторов она блокирует самостоятельно нежелательные звонки, но за это уже придется заплатить.

Отметим, по данным сервиса DLBI, объем цифрового мошенничества за 5 месяцев 2021 года в России вырос в 3,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 539 млн рублей. Всего за 2020 год мошенники похитили у клиентов интерент-площадок не менее 831 млн рублей. Рост общего числа транзакций на 397% привел к увеличению на 22% заработка рядовых мошенников, на 76% — организаторов преступных схем.

По данным ЦБ, во втором квартале этого года мошенники похитили у россиян более 3 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом 2021 года число операций без согласия клиента увеличилось на 23% почти до 238 тысяч. С каждым годом объем несанкционированных операций по банковским счетам растет: в 2019 году он составил 6,4 млрд, в 2020 году — около 9 млрд рублей.

Напомним, в мае 2021 года, МВД России анонсировало разработку приложения «Антимошенник» который будет предупреждать граждан о звонках аферистов. По сообщению МВД России, пилот проекта стартует 25 декабря 2021 года. Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, призван оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать. Также в приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, СМС, ММС и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера.