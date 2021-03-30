Прокуратура выявила нарушения при организации питания в новосибирских школах и детских садах

По сообщению пресс-службы ведомства, в результате проверок в школах и детских садах, расположенных на территории города, были выявлены множественные нарушения: несоблюдение правил хранения продуктов, нарушение санитарно-эпидемиологических требований, использование продуктов без оформленных в установленном порядке документов. Кроме того, выявлен ряд нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок продуктов питания для обучающихся образовательных организаций.
Проверка также выявила отсутствие со стороны мэрии надлежащего контроля за работой подчиненных сотрудников и подведомственных учреждений. Прокуратура внесла мэру Новосибирска представление о нарушениях в сфере организации питания в школах и детских садах.
—По выявленным нарушениям прокуратурой внесено мэру города представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены полностью. 14 работников, непосредственно допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.
Фото: flickr.com автор: Zar Kor
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