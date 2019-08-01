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Прокуратура выявила в новосибирской компании задолженность по зарплате более 34,6 млн рублей

По материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора ООО «Сибавтобан» возбуждено уголовное дело.
  • 01/08/2019, 19:03
Прокуратура выявила в новосибирской компании задолженность по зарплате более 34,6 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска Новосибирской области провела проверку исполнения требований законодательства об оплате труда в ООО «Сибавтобан», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что 320 работникам общества своевременно не выплачена заработная плата за период с декабря 2018 года по март 2019 года. Долг превысил 34,6 млн. рублей. В то же время имевшиеся на расчетных счетах организации денежные средства расходовались на иные хозяйственные нужды.

— В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой принят комплекс мер реагирования – внесены представления, направлены в суд соответствующие заявления, должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушения трудового законодательства). В результате принятых мер работодателем задолженность по заработной плате частично погашена в общей сумме около 9,5 млн. рублей. Однако руководителем общества надлежащие меры к своевременной и полной оплате труда работников не приняты, — говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор района направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора ООО «Сибавтобан» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Расследование уголовного дела и полнота принятых мер по погашению задолженности по заработной плате контролируется прокуратурой.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

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