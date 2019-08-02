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В АО «РЭС» определили победителей конкурсов профессионального мастерства за 2 квартал 2019 года

  • 02/08/2019, 08:00
Одной из наиболее эффективных и актуальных форм многоуровневой системы профессиональной подготовки персонала, действующей в АО «РЭС» уже в течение нескольких лет, является проведение различных конкурсов профессионального мастерства.

В АО «РЭС» определили победителей конкурсов профессионального мастерства за 2 квартал 2019 годаОсновными целями организации данных конкурсов являются улучшение состояния электросетевого комплекса, обмен передовым опытом и поощрение коллективов, показывающих высокий уровень результатов трудовой деятельности.

Так, в конце июля 2019 года были подведены итоги очередных этапов ежеквартальных конкурсов по определению лучшего мастерского участка и образцовой электроустановки в филиалах АО «РЭС».

По результатам работы за II квартал 2019 года в конкурсе «Образцовая электроустановка АО «РЭС» по типу «Электрические подстанции классом напряжения 110 кВ» победителем признана подстанция (ПС) 110-10 кВ «Лебедёвская» в Искитимском районе, обслуживаемая филиалом АО «РЭС» «Черепановские электрические сети». Всего в конкурсе по данному типу электроустановок участвовало 7 подстанций, которые ранее были признаны лучшими в каждом из филиалов АО «РЭС».

Оценка качества содержания и эксплуатации данных электроустановок осуществлялась конкурсной комиссией по ряду критериев, в том числе  корректность нанесения диспетчерских наименований, содержание объекта и прилегающей территории, содержание маслонаполненного оборудования, состояние заземляющих устройств и изоляторов, ведение соответствующей технической документации и т.п.

Традиционно, в этот же период подводятся итоги конкурса «Лучший мастерский участок». Во II квартале 2019 года им стал коллектив Веселовского участка Краснозерского РЭС филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети», набравший по итогам конкурса 662 балла. Следует отметить, что всего в данном конкурсе профессионального мастерства участвовало порядка 200 команд из всех филиалов Общества.

В ближайшее время победившее подразделение примет коллег из соседних филиалов, чтобы провести очередное мероприятие по обмену передовым опытом, распространение которого обеспечивает непрерывный процесс совершенствования деятельности предприятия, что, в свою очередь, позволяет добиться повышения уровня технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства и обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Фото: пресс-служба компании

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