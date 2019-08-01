В Новосибирске доля соискателей с высшим образованием составляет 24,4%

Эксперты «Авито Работа» изучили уровень образования соискателей в самых востребованных у работодателей Новосибирска сферах: продажах, производстве и сельском хозяйстве, строительстве, перевозках, а также автомобильном бизнесе. В целом по всем профессиям в городе высшее образование имеют 24,4% соискателей, в то время как в масштабах всей страны их доля составляет 29,4%.

— В Новосибирске большинство соискателей, почти 42%, имеют среднее специальное образование. Меньше всего кандидатов, 10%, – это те, кто не закончил учебу в вузе, — подчеркнули в Авито Работа.

В целом по России среднее специальное образование имеют 41,8% соискателей, высшее – 29,4%, среднее – 20,2%, незаконченное высшее – 8,6%.

Эксперты «Авито Работа» выяснили, что в Новосибирске половина соискателей в самых востребованных у работодателей сферах имеет среднее специальное образование. В продажах его получили 48,4% авторов резюме, в строительстве – 44,1%, в автобизнесе – 52,7%, в производстве, сырье и сельском хозяйстве – 51,2%, а в транспорте и логистике – 49,4%.

Среднее специальное образование доминирует в резюме соискателей по всем профессиям в 22 из 23 крупнейших городов. Единственным исключением, где большая часть соискателей имеют высшее образование, стал Воронеж: дипломы есть у 37,6% авторов резюме (со средним специальным образованием – 36,9. Меньше всего таких соискателей в Омске и Перми, зато именно в этих городах работодатель может быстрее всего найти сотрудника с законченным средним специальным образованием: 50,2% и 49,7% – фактически это каждый второй соискатель. Реже всего они встречаются на рынке труда в Москве – только 35,7%.

Сотрудника с высшим образованием в производство или сельскохозяйственную отрасль проще всего найти в Воронеже (их доля составляет 31,7%), а сложнее всего – в Новосибирске (14,5%).

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan