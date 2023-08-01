Прокурор Новосибирской области Александр Бучман приехал с проверкой на Хилокский треугольник

Проверка была инициирована многочисленными обращениями граждан. На Хилокском рынке с прокурором также побывали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и его заместители, главы администраций Ленинского и Новосибирского районов, сотрудники прокуратуры региона и полиции.

Ранее были приняты меры к декриминализации обстановки в рамках областной «дорожной карты».

Организовано ежедневное патрулирование жилого массива участковыми полиции.

Установлены дополнительные дорожные знаки, средства фото- и видеофиксации, обеспечено патрулирование территории экипажами ГИБД.

По мерам прокурорского реагирования освобождены незаконно занятые земельные участки.

Проводится работа по установлению санитарно-защитных зон полигона ТКО «Левобережный» и Клещихинского кладбища.

6 многоквартирных домов по улице Малыгина признаны аварийными, сокращен срок их расселения.

Упорядочена деятельность продовольственных и не продовольственных ярмарок.

Обеспечено благоустройство дворовых территорий, выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов, обрезке деревьев, приведению в порядок тротуаров, обеспечен вывоз мусора из мест накопления отходов.

Завершается текущий ремонт школы №66, благоустроена школьная территория.

На постоянной основе ведется работа по недопущению возгорания отходов на полигоне ТКО «Левобережный», по ликвидации несанкционированных свалок.

«Дорожную карту» расширяют, чтобы решить проблемы деятельности «Малыгинского рынка», проезда большегрузного транспорта по улице Мальгина. В планах привести улично-дорожную сеть в нормативное состояние, усилить работы по ликвидации несанкционированных свалок, оценить законность размещения мигрантов в прилегающих к массиву индивидуальных жилых домах. Выявляют в этом районе и ликвидируют самовольные постройки.