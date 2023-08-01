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Экс-депутат Заксобрания стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве

  • 01/08/2023, 16:43
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Экс-депутат Заксобрания стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве
Народный избранник попался с друзьями на незаконной охоте в Купинском районе.

Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области пресечена незаконная охота на особо охраняемой природной территории. Несколько месяцев правоохранители пытались возбудить уголовное дело. Злоумышленники очень тщательно пытались уйти от ответственности, подключая к происшествию все свои высокопоставленные связи. По информации местных жителей, среди охотников был бывший депутат Законодательного собрания региона, который в этом году уже не исполняет свои полномочия.

— В январе этого года, в ходе совместного рейда с сотрудниками полиции, были обнаружены следы снегоходов на территории заказника в Купинском районе. При отработке следов, которые вели на территорию Здвинского района, была найдена снегоходная и автомобильная техника. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны пятеро жителей Новосибирской области, — прокомментировали в пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области.

Как выяснилось, браконьеры пытались активно замести следы, но в их автомобилях оперативники нашли три туши сибирской косули. Кроме того, у компании при себе оказались охотничьи ружья и патроны к ним.

— По результатам экспертизы ущерб, причиненный государству, составил более 120 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото предоставлено Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : косуля депутат браконьерство


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