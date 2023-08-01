Роскошный дом за 99 миллионов рублей выставили на продажу в Новосибирске

Дом построен из кирпича в стиле Bаrn Luхury. В нём четыре спальни, отдельные гардеробные и ванные комнаты, русская баня с бассейном, спортивный зал, винная комната с погребом, отдельный цокольный блок с двумя гаражами на пять автомобилей. Внутри очень просторно – общая площадь дома более 500 квадратных метров. А вот площадь земельного участка сравнительно небольшая – всего семь с половиной соток. Зато есть терраса с видом на реку Обь. Дом окружает сосновый лес.

— Какие-то подробности узнать про дом сложно, поскольку владельцы таких эксклюзивных, штучных объектов не хотят слишком распространяться. Тем более, для СМИ. Но могу сказать, что такие лоты обычно долго ждут своего покупателя: около года, а то и больше, — уточнил эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Данил Сороковых.

Специалисты по недвижимости отмечают, что даже весьма состоятельные покупатели учитывают не только цену продажи. Собираясь сделать подобное приобретение, клиенты оценивают стоимость дальнейшего обслуживания и содержания элитного жилья. И уже, исходя из таких расчётов, принимают решение о покупке.